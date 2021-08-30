«Шикарный вкус!»: Емельяненко заливает пекинскую капусту с чесноком кипящим маслом и получает азиатскую закуску

Это ароматное блюдо готовится из простых ингредиентов и нравится многим.

Телеповар Василий Емельяненко на своем кулинарном канале рассказал, как быстро замариновать пекинскую капусту в азиатском стиле. По словам кулинара, ингредиенты на закуску используются те, что обычно есть в каждом доме.

Нашинковать пекинскую капусту, положить в миску, сбрызнуть яблочным уксусом, полить по вкусу соевым соусом, поперчить. Нарубить перец чили колечками, добавить туда же. Положить немного аджики. Надеть перчатки и размять руками, чтобы капуста пустила сок и быстро промариновалась.

Пару зубчиков чеснока раздавить и очень мелко измельчить. Раскалить растительное масло. В центр капусты высыпать щепотки три молотого кориандра, положить сверху чеснок. Залить кипящим маслом чеснок и специи, так они раскроются в своем аромате.

«Этот прием даст шикарный вкус!» — сказал Василий.

Размешать, дать настояться минут 10, но лучше оставить на ночь.

«Попробуйте сделать эту закуску, и вы будете в шоке от ее вкуса! Это шикарнейшая закуска! Она может использоваться как гарнир и вкусна сама по себе», — заметил Емельяненко.

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