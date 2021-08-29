«Удивительно вкусно!»: Ивлев разбивает баклажаны тыльной стороной ножа и фарширует сырно-овощной начинкой

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как вкусно и просто приготовить битые баклажаны. Предварительно отбитые овощи хорошо впитывают соки соусов и ингредиентов и становятся особенно вкусными. Приятно, что в этом блюде используются знакомые и доступные продукты, а смотрится оно на столе красиво и аппетитно.

«Самое время добавить красок в будни и приготовить яркое, легкое и оригинальное блюдо! В сегодняшнем выпуске – битые баклажаны, запеченные с сыром, помидорами и сладким перцем. Нестандартно и удивительно вкусно!» — поведал телеповар.

Ингредиенты: баклажан – 3 шт., брынза (или фета, фетакса) – 150 г, моцарелла – 150 г (можно сулугуни), перец сладкий – 80 г, оливковое масло – 200 мл, помидор – 300 г, красный ялтинский лук – 50 мл, зеленый лук – 20 г, петрушка, базилик – 10 г, чеснок – 2 зубчика, соль, перец – по вкусу.

Натереть сыр, сладкий перец нарезать мелким кубиком, нашинковать зеленый лук, чеснок раздавить тыльной стороной ножа и нарезать меленько, помидоры нарезать на маленькие кусочки. Все посолить. Поперчить, смешать с растительным маслом и мягким сыром.

Взяв нож за тупую сторону лезвия, аккуратно разбить баклажаны по всему периметру, делать это нужно аккуратно, чтобы внутри овощи стали мягкими, а снаружи сохранили свою целостность. Можно лезвие обернуть полотенцем для безопасности. Сделать разрез по всей длине баклажана, внутри он должен быть практически пустым. Набить баклажаны начинкой, часть ее должна выглядывать сверху небольшой шапочкой.

Взять лоток для запекания, застелить пергаментом. Разложить баклажаны, полить небольшим количеством оливкового масла. Поставить в духовку, запекать 15 минут.

Мелко порубить петрушку, ялтинский лук, посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла (или растительного). Украсить баклажаны. Можно добавить листья базилика.

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