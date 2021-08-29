Ароматная вкуснятина из огурцов: Емельяненко отбивает их с чесноком и пропитывает заливкой в китайском стиле

Если вам надоели типичные овощные салаты и классические варианты малосольных огурчиков, стоит присмотреться к этому рецепту известного телеповара Василия Емельяненко.

«Очень вкусная быстрая легкая закуска — битые огурцы по-китайски. Делается она достаточно просто, но ее свежий вкус не оставит никого равнодушным», — рассказал он про нее на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: огурцы — 5 шт., чеснок — 5 зубчиков, чили перец — половина стручка, соевый соус — 1 ст. ложка, кунжутное масло — 1 ст. ложка, рисовый уксус — 1 ст. ложка, кинза.

У огурцов отрезать хвостики, разделить на 4 части. Пять зубчиков чеснока нарезать колечками. В пакеты, вложенные друг в друга, отправить огурцы с чесноком. Пакетов должно быть несколько, и они должны быть очень прочными, чтобы не порвались. Скрутить их так, чтобы выгнать лишний воздух. Далее взять то, чем можно отбить огурцы (сотейник, толкушку, скалку, рулон с пищевой пленкой). Главная цель — разбить огурцы и чеснок, чтобы они дали сок и перемешались.

Отбить огурцы с чесноком, переложить в миску. Добавить половину нарезанного колечками чили перца, по одной столовой ложке соевого и рисового уксусов, а также столовую ложку ароматного кунжутного масла. Тщательно перемешать. Сверху выложить нарезанную крупно кинзу.

Салат Василий Емельяненко рекомендовал подавать к столу сразу, чтобы огурцы были свежими и не успели промариноваться.

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