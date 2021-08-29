3 яблока, 2 яйца, мука, творог: Емельяненко делает нежную шарлотку по очень простому рецепту

Телеповар Василий Емельяненко поделился на своем кулинарном канале простым рецептом шарлотки из трех яблок. А чтобы тесто было более нежным и интересным, он добавил в него творог.

Ингредиенты: нежирный творог — половина пачки, яблоки — 3 шт., яйцо — 2 шт., сахар — 20 г, ванильный сахар — 10 г, мука — 50 г, манка, разрыхлитель — 1 ч. ложка.

Два яйца, 20 граммов обычного и 10 граммов ванильного сахара взбить в миксере: сначала на невысокой скорости, потом потихоньку ее увеличить до получения хорошей пены. Добавить 50 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя. Взбить вместе.

Очистить от кожуры яблоки и разрезать их на мелкие кубики. Смешать с тестом, половиной пачки нежирного творога.

Кусочком сливочного масла смазать стенки и дно формы для запекания. Насыпать манку, чтобы она прилипла к маслу и создала пленку.

В форму выложить тесто, распределить по всей поверхности. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой, если тесто к ней прилипает – допечь.

«Готовую шарлотку достаем из духовки. Вынимаем из формы, даем остыть и нарезаем кусочками. Шарлотка получается очень нежная и вкусная. Такую шарлотку сможет сделать абсолютно каждый», — сказал Василий Емельяненко.

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