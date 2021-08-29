Без духовки, просто на сковороде: как готовит вкусный пирог с творогом за 15 минут Емельяненко

В выпечке используются простые и понятные ингредиенты, а для аромата кладут цедру лимона и апельсина.

Василий Емельяненко на своем кулинарном канале рассказал, как он готовит очень простой пирог с творогом за 15 минут. В ход идут знакомые ингредиенты и даже не нужна духовка.

«Пирог из творога с легким ароматом цедры цитрусовых получается нереально вкусным, ну а если еще к нему добавить мед со сметаной от этого лакомства за уши точно не оттащишь», — рассказал телеповар.

Ингредиенты: творог — 200 г, кефир — 200 г, куриные яйца — 2 шт., сахарный песок — 50 г, соль — 1/2 чайной ложки, экстракт ванили — 1 чайная ложка, сода — 3/4 чайной ложки, мука — 150 г, цедра лайма и апельсина, мед, сметана, масло растительное, масло сливочное — 15 г.

В миску вылить кефир, положить сахар, яйца, экстракт ванили, творог и натереть на терке цедру с половинки лайма и апельсина. Содержимое миски перемешать, насыпать муку, смешанную с содой. Венчиком все хорошо перемешать.

Разогреть сковороду, положить небольшой кусочек сливочного масла и налить немного растительного. Как только сливочное масло растает, переложить в сковороду содержимое миски и равномерно распределить.

Переставить сковороду на маленькую конфорку и накрыть крышкой. Готовить 5 минут с одной стороны, затем перевернуть аккуратно пирог. По краям сковороды налить немного растительного масла. Накрыть сковороду крышкой и еще на маленьком огне готовить 6 минут.

К такому пирогу отлично подойдет сметанно-медовый соус. Для этого в мисочку отправить несколько ложек сметаны, полторы ложки густого меда и все тщательно перемешать. Пирог с соусом подать к столу.

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