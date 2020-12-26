На завтрак: Емельяненко раскрыл секрет сочной и очень вкусной творожной запеканки

Телеповар кладет в нее изюм и орешки.

Телеповар и известный фуд-блогер Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», рассказал, как он готовит творожную запеканку на завтрак. Несколько профессиональных приемов делают знакомое блюдо необыкновенно аппетитным.

«Сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления самой сочной и очень вкусной творожной запеканки», — сказал ведущий на своем YouTube-канале Gadget Chef и поделился рецептом.

Ингредиенты: творог 9% — 600 г, сметана 15% — 3 ст. ложки, сахар — 100 г, яйца — 3 шт., манка — 5 ст. ложек, цедра апельсина или лимона, ванилин по вкусу, масло сливочное, разрыхлитель – 0,5 ч. ложки, изюм размоченный — 80 г, кедровые орешки — 20 г, соли несколько щепоток.

Смешать творог со сметаной и сахаром. Натереть сюда же с половинки лимона или апельсина цедру, по вкусу добавить ванилин.

У яиц отделить белки от желтков. Желтки вылить в творог, взбить хорошенько блендером. Добавить половинку чайной ложки разрыхлителя, изюм, орешки, несколько щепоток соли, перемешать.

Белки взбить отдельно с половинкой столовой ложки сахара в густую пену, соединить с основной массой.

Сливочным маслом смазать очень обильно кулинарную форму, обсыпать масляный слой манкой. Выложить получившийся состав.

Духовку на 180 градусах заранее разогреть, поставить форму, выпекать около 40 минут (в зависимости от плиты).

Готовая запеканка отлично идет к чаю как десерт и на завтрак! Приятного аппетита!

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