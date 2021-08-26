«Такую капусту вы еще не пробовали»: как готовить ее на корейский манер, научил Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом в корейском стиле. «Такую капусту вы еще не пробовали», — заявил кулинар.

Капусту (1/3 кочана) нашинковать тонкой соломкой, нарубить мелко кинзу (маленький пучок), зеленый лук (можно репчатый, но очень мелко и мало), перец чили (1 шт.), зубчик чеснока, посыпать специями.

Три яйца разбить в чашу блендера, влить 3 чайные ложки соуса, всыпать 3 чайные ложки муки, взбить. Залить этой массой капусту, смешанную с зеленью, чесноком и перцем, руками размешать равномерно.

Нагреть на плите сковороду, влить немного масла, распределить по всей поверхности, включая стенки. Капусту в яйцах выложить на сковороду, прижать, убавить огонь, чтобы овощи не подгорели и накрыть крышкой. 4 минуты капустный блин должен прогреться.

Взять другую сковороду, также распределить тонко масло по всей поверхности. Перевернуть капустный блин на нее и прогреть на другой сковороде с другого бока. Сверху вы должны увидеть аппетитную корочку, которая потом образуется и снизу. Держать на медленном огне минут 6.

Перевернуть капусту одним большим блином на блюдо, чуть остудить, нарезать как пирог и подать к столу. Можно с соевым соусом отдельно в мисочке, чтобы обмакивать в него или поливать.

«Огонь!» — похвалил капусту Емельяненко.

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