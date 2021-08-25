Сочно и без теста: как приготовить чебуреки из кабачка по простому рецепту Лазерсона

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом необычных чебуреков. Они могут заменить привычное блюдо из теста, а также поднадоевшие кабачковые оладушки. Вместо теста кулинар использовал тертый кабачок, а в начинку отправил тешеную куриную грудку.

Лук и куриную грудку мелко нарезать. Обжарить на растительном масле вначале овощи, потом мясо. Немного всыпать муки, размешать, влить чуть воды, потом молока, потушить. Начинка готова.

Небольшой кабачок (любой) натереть на терке, посолить и ненадолго оставить, чтобы ушла влага. Отжать, вбить яйцо, всыпать полторы столовые ложки муки. На горячей сковороде с небольшим количеством масла разложить массу в виде большого оладушка. Пожарить с двух сторон. Выложить на тарелку. Положить на половину оладушка начинку, второй половиной накрыть. Готово! Жарить больше ничего не надо. Готовится все это очень быстро и просто, а вкус, по словам Ильи Лазерсона, замечательный и сочный.

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