«Творожные, а не мучные!»: Емельяненко раскрыл секрет очень нежных сырников, как в ресторане

Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» раскрыл секрет тающих во рту, сочных сырников, которые готовит для своих клиентов.

«Самые нежные сырники. Творожные, а не мучные! Прекрасный завтрак», — презентовал свое блюдо Василий Емельяненко.

Ингредиенты: 140 г творога (5%), 20 г муки, 20 г сахара, ванильный экстракт, щепотка соли, половина желтка.

Творог должен быть не твердым и не суховатым, крупным. Добавить в него 20 граммов муки, сахар, капнуть эссенции, влить половину желтка. Массу размешать, надавливая на творог, перетирать через сито не нужно. Если сильно перетереть, то сырники начнут плавиться на сковороде. «Если почувствуете, что не хватает сухости, добавьте немного муки», — заметил Емельяненко.

Вывалить массу на стол с мукой, обвалять, скатать колбаску, разрезать ножом на три части, получатся три брусочка. Обвалять их хорошо в муке и с тыльной стороны прижать ладонью, получатся три крупных «пенька». Далее нужно взять что-то круглое вроде кулинарного кольца, миски или ведерка. Накрыть им «пенек» и активно покрутить по столу с мукой, получится ровная красивая форма у сырника. Также поступить с остальными кусочками, они должны быть высокими.

Сковороду поставить на плиту, бросить в нее кусочек сливочного масла, влить немного растительного, размешать. Сырники обжарить с двух сторон. Сильно жарить не нужно, они дожарятся в духовке. На 180 градусах запечь сырники в течение пяти минут.

Сырники выложить на тарелку, подавать со сметаной 25% (так вкуснее) и вареньем. Сверху можно натереть цедру лимона, которая очень освежает блюдо.

Такие сырники получаются воздушными, нежными, а при разрезании лопаются и обнажают аппетитную творожную массу внутри.

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