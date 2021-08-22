Нежные, тают во рту: как готовят оладушки профессиональные повара, рассказал Ивлев

Блюдо не требует особых навыков и делается из простых продуктов.

Оладушки – любимое многими россиянами блюдо для завтрака. Не удивительно, в нем используются копеечные продукты, а со сметаной или медом они могут принести немало гастрономической радости. Особенно, если сделать их правильно. Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как готовят оладьи профессионалы.

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Ингредиенты: 250 мл молока, 225 г муки, 70 г сахарного песка, 8 г соли, 100 мл растительного масла, 1,5 яйца, 6,5 г дрожжей.

Развести в кастрюльке дрожжи в молоке, поставить на слабый огонь. Прогреть до 40 градусов, но не перегревать, иначе дрожжи погибнут. В просеянную муку вбить полтора яйца, всыпать сахарный песок, добавить соль. Размешать с теплым молоком с дрожжами. Влить растительное масло, опять размешать. Оставить на 15-20 минут в тепле подниматься. Пожарить оладушки на растительном масле до готовности.

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