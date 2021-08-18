Яйца, сахар, мука и фрукты: Нетребко делает этот пирог за несколько минут, и он ей очень нравится

С такой выпечкой может справиться даже ребенок.

Оперная дива Анна Нетребко – не только талантлива в музыке, но и отличная хозяйка. В ее микроблоге частенько появляются авторские рецепты, опробованные певицей в деле.

На сей раз артистка решила научить своих фолловеров готовить фруктовый пирог. Он мягкий, тающий во рту, аппетитный, но при этом делается буквально за несколько минут. А в ход идут самые простые ингредиенты, которых минимум.

4 яйца взбить с 200 граммами сахара, добавить разрыхлитель и 200 граммов муки. Немного посолить, размешать до однородности.

Свежие абрикосы и сливы нарезать и выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Чуть посыпать сахаром. Залить тестом фрукты и поставить в духовку на 35 минут при 180 градусах. Готово!

Смотрите также