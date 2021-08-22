Воздушное тесто без дрожжей на кефире: как готовит пирожки с картошкой шеф Емельяненко

Повар уверен, что с этим блюдом справится любой.

Телеповар Василий Емельяненко, ставший известным после участия в проекте «Мастер-шеф», поделился на своем канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» рецептом простых пирожков без дрожжей. Он заводит тесто на кефире и утверждает, что оно получается воздушным, вкусным. При этом справится с ним любой человек, не обладающий кулинарными навыками.

Ингредиенты для теста: мука — 200 г, кефир — 130 г, сметана 25% — 25 г, половина желтка — 13 г, сахар — 10 г, соль — 2 г, сода на кончике чайной ложки, масло рафинированное без запаха 5 г.

Ингредиенты для начинки: картофель — 300 г, лук — 300 г, сливочное масло — небольшой кусочек, растительное масло, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Смешать кефир со сметаной и половиной желтка. В кастрюльке чуть прогреть эту смесь. Теплый кефир со сметаной налить в миску с мукой, сахаром, солью и замесить тесто. В середине сделать углубление, добавить соду и продолжить замешивать. Руки слегка смазать растительным маслом, еще немного размять тесто сформировать колобок. Накрыть пищевой пленкой и дать отдохнуть 15 минут.

Сварить картошку. В сковороде на смеси растительного и сливочного масел поджарить нашинкованный лук. Как только лук подрумянится, добавить пару щепоток сахара, размешать. Пюре по вкусу посолить, поперчить, смешать с обжаренным луком. Начинка для пирожков готова.

Вылепить пирожки, пожарить на растительном масле. Готово!

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