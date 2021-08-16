Оладушки со вкусом пиццы: Емельяненко смешивает ветчину и овощи с тестом, получается воздушная вкуснятина

Это блюдо обычно очень нравится детям и мужчинам.

Известный по проекту «Мастер-шеф» телеповар Василий Емельяненко на YouTube-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом пышных оладушек со вкусом пиццы. По наблюдениям шефа, их очень любят дети и мужчины.

Ингредиенты: 400 мл кефира, 200 г муки, 2 яйца, 70 г адыгейского сыра, 1–2 ветки зеленого лука, 1 сладкий перец, 100 г ветчины, чайная ложка разрыхлителя, соль. На соус: 1 помидор, соус барбекю, соус острый красный, соль, сахар, лимонный сок, прованские травы или орегано.

Выливаем в миску кефир, вбиваем в него 2 яйца, солим, взбиваем до однородности. В другую миску высыпаем муку, добавляем на кончике чайной ложки соль. Шинкуем мелко зеленый лук, перец, сыр и ветчину. Отправляем овощи в муку. Все хорошо перемешиваем, добавляем чайную ложку разрыхлителя. Все смешиваем. Полученную массу жарим как обычные оладьи.

Для соуса нарезаем помидор, всыпаем сахара, добавляем немного соуса барбекю, несколько капель острого красного соуса, выдавливаем сок из небольшого кусочка лимона, перемешиваем. Посыпаем прованскими травами или орегано. Подаем с горячими оладьями со вкусом пиццы.

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