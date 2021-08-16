Так готовят сырники в ресторане: шеф-повар Степанов кладет внутрь бананы, а в тесто добавляет сыр

Также известный кулинар предложил подавать их со специальным вкусным соусом.

Телеповар Михаил Степанов на шоу «Завтрак на завтра» (канал «Еда») раскрыл секрет вкусных сырников из ресторана. Внутрь шеф-повар кладет начинку с бананом, а в состав вводит сливочный сыр для нежного вкуса. Блюдо получается необычным и тающим во рту.

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Ингредиенты: 200 г творога, 180 г сливочного сыра, 80 г манки, 20 г изюма, банан, щепотка кедровых орехов, щепотка фундука, щепотка кешью, 2 столовые ложки меда, масло сливочное, корица, мята.

Изюм заливаем кипятком. Протираем творог через сито, соединяем со сливочным сыром и убираем в холодильник. Банан и изюм нарезаем на маленькие кубики и обжариваем на сухой сковороде. Фаршируем ими сырники, панируем в манке и обжариваем на сливочном масле.

Измельчаем орехи, слегка обжариваем, добавляем мед и корицу. Подаем к столу сырники с этим медово-ореховым соусом.

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