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Так готовят сырники в ресторане: шеф-повар Степанов кладет внутрь бананы, а в тесто добавляет сыр

Также известный кулинар предложил подавать их со специальным вкусным соусом.

Так готовят сырники в ресторане: шеф-повар Степанов кладет внутрь бананы, а в тесто добавляет сыр
Михаил Степанов. Фото: instagram.com/chefstepanov/

Телеповар Михаил Степанов на шоу «Завтрак на завтра» (канал «Еда») раскрыл секрет вкусных сырников из ресторана. Внутрь шеф-повар кладет начинку с бананом, а в состав вводит сливочный сыр для нежного вкуса. Блюдо получается необычным и тающим во рту.

Ингредиенты: 200 г творога, 180 г сливочного сыра, 80 г манки, 20 г изюма, банан, щепотка кедровых орехов, щепотка фундука, щепотка кешью, 2 столовые ложки меда, масло сливочное, корица, мята.

Оладушки. Фото: Globallookpress.com

Изюм заливаем кипятком. Протираем творог через сито, соединяем со сливочным сыром и убираем в холодильник. Банан и изюм нарезаем на маленькие кубики и обжариваем на сухой сковороде. Фаршируем ими сырники, панируем в манке и обжариваем на сливочном масле.

Измельчаем орехи, слегка обжариваем, добавляем мед и корицу. Подаем к столу сырники с этим медово-ореховым соусом.

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