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Рецепт от гуру кулинарии: Лазерсон кладет в оладушки растертый банан для нежного теста и аромата

Остальные ингредиенты - вполне обычные и недорогие.

Рецепт от гуру кулинарии: Лазерсон кладет в оладушки растертый банан для нежного теста и аромата
Илья Лазерсон. Шоу "Зона Лазерсона", стоп-кадр/ youtube.com/channel/UCbb-qqGdlVS7laUbUOTOXhg

Телеповар Илья Лазерсон на телеканале «Еда» поделился профессиональным рецептом оладушек на кефире. В состав известный кулинар добавил растертый банан.

Ингредиенты: 2 банана, яйцо, 2 столовые ложки сахара, 50 миллилитров кефира, щепотка соли, 5 столовых ложек муки, 5 столовых ложек растительного масла, ½ чайной ложки разрыхлителя.

Оладушки. Фото: Globallookpress.com

Делаем из бананов пюре при помощи блендера, вбиваем яйцо, всыпаем сахар, разрыхлитель, щепотку соли. Разбиваем все блендером. Вливаем кефир, добавляем муку, перемешиваем, соединяем с растительным маслом. Обжариваем до золотистой корочки. Готовые оладушки подаем к столу со сметаной, при желании посыпаем сахарной пудрой.

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"Зона Лазерсона"вкусные рецептыИлья Лазерсоноладушкиоладьи