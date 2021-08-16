Ленивые пирожки: Емельяненко заворачивает в лаваш творог с сыром и обжаривает до хрустящей корочки

Получается аппетитная румяная закуска, которая украсит и праздничный, и семейный стол.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить ленивые пирожки без теста. Вместо него он берет обычный лаваш. Блюдо получается аппетитным, с расплавленной сочной творожно-сырной начинкой, которую можно варьировать и изменять на свой вкус.

300 граммов некислого творога размять вилкой, смешать с 50 граммами тертого сыра, посолить, поперчить. Мелко нарубить зеленый базилик, кинзу и петрушку, смешать с начинкой. Добавить немного подсолнечного масла, размешать. Оставить на 2 минуты настаиваться.

Лаваш нарезать на длинные прямоугольники. Положить на край куска начинку, завернуть уголком, потом еще раз уголком и еще. Должен получиться треугольный пирожок, край закрепить взбитым яйцом. С остальными кусочками поступить также.

Обжарить пирожки до золотистой корочки на сливочном масле, смешанным с растительным. Делать это нужно очень быстро, поскольку лаваш — уже готовый продукт.

Подавать к столу сырные пирожки в чистом виде или со сметаной, или с любимым соусом.

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