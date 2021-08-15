Муки всего пол-ложки: Лазерсон раскрыл секрет нежных сырников из простых ингредиентов

Они не растекаются, при этом сделаны в основном из творога.

Телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» рассказал, как сделать нежные сырники с минимумом муки, чтобы они при этом не растекались. Продукты используются в рецепте самые обычные. Главный секрет – это способ приготовления.

Ингредиенты: творог 250 г, яйцо 1/2 шт., сахар 1-2 ст.л., мука 1/2 ст.л., манка 1 ст.л без горки, соль щепотка.

По словам шеф-повара, лучше всего ведет себя на сковороде жирный творог. Лучше выбирать от 5% жирности и выше.

Творог высыпать в миску, посолить, положить сахара, пол-ложки муки и столовую ложку манки. Лазерсон утверждает, что манка гораздо лучше удерживает влагу, чем мука. Влить половинку яйца. Можно немного добавить ванильного сахара, которая убирает вкус яйца. Хорошо размешать. Чтобы тесто для сырников с минимумом муки не поплыло на сковороде, его нужно выдержать 1-2 часа в холодильнике, так вода свяжется с манкой. Можно делать тесто на ночь, а утром жарить сырники.

Вылепить сырники, обвалять в муке, обжарить на растительном масле с одной стороны, перевернуть и для вкуса добавить немного сливочного, убавить огонь. Сырники обмакнуть бумажным полотенцем, подать к столу.

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