«У меня этот рецепт вызвал восторг!»: как Емельяненко готовит малосольные помидоры

Заливать овощи нужно горячим маринадом с большим количеством чеснока.

Василий Емельяненко рассказал на своем кулинарном канале «Шеф-повар Василий Емельяненко», как он быстро готовит малосольные помидоры.

На плиту поставить сотейник с водой (1 литр), бросить небольшое количество перца горошком, кубик сахара, 3 столовые ложки соли, лавровый лист (наломать его), 2 столовые ложки 9%-ного уксуса.

Пока маринад нагревается, взять небольшие томаты и разрезать их пополам. Хвостики лучше не отрывать, с ними они будут ароматнее. Маринад варить после кипения 3 минуты.

Зеленый сельдерей (небольшой пучок) порубить, бросить в томаты. Нашинковать стебли укропа, тоже посыпать овощи. Головку чеснока раздавить и нарезать, бросить в томаты.

Залить горячим маринадом томаты. Ничего перемешивать не нужно, оставить остужаться при комнатной температуре, а потом в холодильнике. После этого можно употреблять в пищу.

«У меня этот рецепт вызвал восторг! Попробуйте, не пожалеете!» — рекомендовал известный телеповар.

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