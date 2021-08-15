Аппетитные лодочки из кабачков с окорочками: Емельяненко для сочности добавляет томат и сыр

Телеповар Василий Емельяненко, знакомый по проекту «Мастер-шеф», рассказал на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как вкусно зафаршировать кабачки.

«Друзья, в этот раз я приготовлю блюдо, которое готовите вы каждое лето. И большинство людей делают ошибку, из-за которой фаршированные кабачки получаются пресные, как вода. А потом они их солят за столом по пять раз, чтобы у блюда появился вкус, а он не появляется. Давайте решим эту проблему раз и на всегда», — высказался кулинар.

Ингредиенты: кабачки 2 шт. крупные, лук 1 шт., куриные окорочка 1,5 шт., лавровый лист 2 шт., томат 1 шт., соль/перец по вкусу, чеснок 1 зубчик, сметана 2 ст. л., сахар 1 щепотка, сыр (на ваш выбор), стебли укропа.

Молодые кабачки разрезать вдоль, отрезать «дно», чтобы «лодочки» стояли. Ложкой вынуть семечки и мягкую часть. Полить их немного водой поставить в духовку на 10 минут на 180°.

Нашинковать лук. Нарезать мелко мякоть окорочка, отправить жариться на масле, сразу же бросить лук, 2 лавровых листа, посолить, поперчить. Нарезать кубиком томат, раздавить, измельчить чеснок, добавить туда же. Заправить сметаной. Потушить все вместе. Приправить любимыми специями, добавить чеснока.

Натереть сыр (чем жирнее, тем лучше плавится). Разложить начинку внутрь лодочек, сверху посыпать сыром. Поставить в духовку на 7-10 минут на 180°. Посыпать рубленными стеблями укропа.

Смотрите также