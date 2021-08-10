«Как в садике»: Лазерсон раскрыл секрет простой ГОСТовской творожной запеканки

В ход идут знакомые ингредиенты, которые есть практически у каждого в холодильнике.

«Сегодня хочу сделать запеканку, как в садике. Это ГОСТовская запеканка, она очень хорошо получается», — заявил на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» телеповар Илья Лазерсон. Приготовить любимое россиянами и жителями постсоветского пространства блюдо очень просто, делается оно из очень простых ингредиентов.

Ингредиенты: творог 1 кг, манная крупа 4 ст.л., яйца 3 шт., сливочное масло 30 г, сахар (по вкусу), ванильный сахар, щепотка соли.

Растопить кусочек масла. Выложить творог в миску, всыпать сахар по вкусу, ванильный сахар, чуть посолить. Можно добавить лимонную цедру. Вбить яйцо, положить манку. Все размешать. По словам Лазерсона, взбивать яйца или отдельно белок не имеет никакого смысла, поскольку запеканка все равно оседает и делать это бессмысленно. Чтобы не было заметно, что запеканка спала, можно ее просто сразу сделать высокой.

Форму застелить полностью пергаментом и выложить творожный состав, распределить равномерно. Намочить ложку и сделать ей вмятинки в виде волны. В них потом вкусно расплавится масло, и запеканка станет более сочной.

Выпекать в духовке 40 минут, потом ее выключить и оставить минут на 10, чтобы запеканка допеклась, но при этом упала максимально мало. Желательно, достав запеканку, сразу ее отделить ложкой или ножом от бортиков, чтобы она не потеряла свой объем. Сверху положить сливочное масло, чтобы оно растопилось. Есть можно запеканку как в горячем виде, так и в холодном, храня в холодильнике.

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