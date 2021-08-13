Покрытый золотом: нежнейший медовик со сливочно-сметанным кремом по рецепту Юлии Савичевой

Юлия Савичева — сладкоежка. Причем балует себя артистка тортами, которые печет сама. А рецептами она всегда делится в своем инстаграме. На этот раз победительница «Фабрики звезд» решили рассказать, как приготовить нежнейший медовик со сливочно-сметанным кремом.

«Сделала медовый муссовый торт в подарок. Внутри нежнейший медовик со сливочно-сметанным кремом, покрытый сливочным муссом, украшенный зеркальной глазурью на меду, карамельным декором и конфетами, покрытыми пищевым золотом», — написала Савичева.

Ингредиенты для медовых коржей: 2 яйца, 50 г масла сливочного, 75 г меда, 175 г сахара, 295 г муки, 10 г соды, 10 мл лимонного сока. Сливочно-сметанный крем: 300 г сметаны 20%, 150 г сливок 33–35%. Сливочный мусс: 225 г белого шоколада, 300 мл молока, 21 г желатина, 660 мл сливок, 3 ст. л. сахара. Зеркальная глазурь: 18 г желатина, 125 мл воды, 225 г сахара, 225 г жидкого меда, 10 г сливок, 100 г белого шоколада, желтый и красный пищевые красители.

Способ приготовления: Масло комнатной температуры смешиваем с сахаром и щепоткой соли, затем по одному вводим яйца комнатной температуры, взбиваем на средних оборотах, добавляем сок лимона. Просеиваем муку и перемешиваем лопаткой до однородности. Выпекаем в форме 22 см 20–25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность проверяем деревянной палочкой. Отдельно смешать ингредиенты для крема, которыми нужно пропитать коржи при укладке торта. Для приготовления сливочного мусса необходимо растопить белый шоколад, который добавить к взбитой массе из молока, сливок и сахара. В завершении украсить торт зеркальной глазурью.

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