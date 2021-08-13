«Каждый раз за кулисами волнуюсь»: Савичева представит новую песню на концерте 3 сентября

3 сентября в московском клубе «16 тонн» состоится концерт Юлии Савичевой. Певица пообещала поклонникам, что исполнит не только свои хиты и песни с последнего альбома CLV, но и совершенно новый трек, который еще нигде не звучал.

«Каждый раз перед выходом на сцену, за кулисами, я волнуюсь. Когда нахожусь в туре и сольные концерты проходят каждый день, ощущения становятся умереннее. Но, так или иначе, волнение будет присутствовать всегда. Перед каждым выступлением нужно настраивать себя, ведь все переживания только у нас в голове», — рассказала Савичева в новом интервью журналу Cosmopolitan.

Добавим, что в 2021 году Юлия выпустила пока только одну песню — «Сияй». Она тоже прозвучит на предстоящем концерте 34-летней звезды.

Напомним, Савичева является одной из немногих выпускниц «Фабрики звезд», которым удалось построить успешную музыкальную карьеру. За почти два десятилетия девушка выпустила 6 студийных альбомов и 24 клипа.

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