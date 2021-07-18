Савичева поделилась рецептом сливочно-клубничного домашнего торта

Певица Юлия Савичева поделилась в Instagram рецептом сливочно-клубничного домашнего торта, который презентовала подруге на день рождения. Артистка уверяет, что это простое в приготовлении, но очень вкусное угощение.

Ингредиенты:

220 граммов сливочного масла;

220 граммов муки;

320 граммов сахара;

4 яйца;

500 мл сливок 33-35-процентных;

300 граммов свежей клубники

ванилин, сахарная пудра

Ванильно-масляный бисквит:

Сливочное масло комнатной температуры смешиваем с 220 граммами сахара и щепоткой соли, затем по одному вводим яйца комнатной температуры, взбиваем на средних оборотах. Далее просеиваем муку с ванилином и перемешиваем все лопаткой до однородности теста. Выпекаем в форме 22 сантиметра 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Конфитюр:

Свежую или замороженную клубнику варим вместе со 100 граммами сахара до небольшого загустения. Можно оставить цельные ягоды или сделать пюре.

Сборка торта:

Бисквит после остывания разрезаем на две равные части. Если есть небольшая шапочка на бисквите, срежьте ее, чтобы он был ровным. Покрываем обильно клубничным конфитюром. Затем из кондитерского мешка отсаживаем взбитые сливки (с добавлением сахарной пудры и ванилина по вкусу). Накрываем вторым бисквитом. Покрываем сверху небольшим слоем взбитых сливок, по желанию еще можно добавить конфитюр. Украшаем клубникой, сливками и мятой. Ставим в холодильник на 4-5 часов. Но если в семье есть кто-то очень нетерпеливый, то такой торт можно есть и сразу, отмечает Юлия.

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