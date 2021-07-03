«Абсолютно нельзя»: Юлия Савичева вынуждена ограничивать себя в сладком

Певица Юлия Савичева рассказала в личном микроблоге о своих ограничениях в еде. Артистка отметила, что отказывается от мороженого из-за работы.

Исполнительница вспомнила о жестоком правиле плюс восьми килограммов. Юлия подчеркнула, что стройный в обычной жизни приобретает лишний вес в кадре. Такой зрительный обман распространен среди актеров и вокалистов, которые часто оказываются под объективами камер.

«Вчера было столько комментариев по поводу вредной еды и большинство ответов можно уместить в «ем все подряд, жизнь-то одна». И, вы знаете, наверное, это правильный подход, но есть такая вещь в нашей профессии, как «кадр». А он, как известно, безжалостен, и правило +8 кг никто не отменял. То есть, если вы в жизни выглядите замечательно при весе 55, то на камере вы будете явно расплываться. Вот такие дела», — призналась Савичева.

Чтобы выглядеть безупречно в кадре, Юлия вынуждена отказываться даже от любимого лакомства — мороженого. Артистка старается употреблять его в маленьких количествах и довольно редко.

«Если бы вы знали, как я люблю мороженое, и конечно же, по закону подлости, то, что ты очень любишь, тебе абсолютно нельзя», — заявила Савичева.

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