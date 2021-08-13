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«Муку не надо»: творожная запеканка с вишней по рецепту актрисы Антоновой

Способом приготовления звезда поделилась в своем микроблоге.

«Муку не надо»: творожная запеканка с вишней по рецепту актрисы Антоновой
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Наталия Антонова активно ведет свой Instagram, где часто публикует самые разные рецепты. Причем, по всем она готовит сама. На этот раз актриса решила испечь десерт – творожную запеканку.

«Разрыхлитель не надо, творог любой, вишню можно консервированную, муку не надо», — написала Антонова.

Ингредиенты: 1 кг творога, 500 мл сметаны, 5 яиц, 4ст.л.манной крупы, 6 ст.л.сахара, щепотка соли.

Способ приготовления: тщательно взбить погружным блендером или миксером все ингредиенты. Разогреть духовку до 200 градусов, смазать форму для запекания. Вылить в нее массу, сверху выложить вишню без косточек и выпекать 40 минут. Вынимать из духовки, когда она уже почти остыла.

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