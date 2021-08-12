Как приготовить курицу по-кавказски за 10 минут: фирменный рецепт от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 175 рублей.

Ингредиенты:

Куриная грудка — 150 г (36 р.) (1 кг = 239 р.)

Чеснок — 2 зубчика (2 р.) (1 кг = 158 р.)

Лук репчатый средний — 1/3 шт. (1 р.) (1 кг = 23 р.)

Болгарский перец красный — ¼ шт. (8 р.) (1 кг = 190 р.)

Фасоль стручковая свежая — 50 г (60 р.) (250 г = 300 р.)

Помидор средний — 1 шт. (12 р.) (1 кг = 90 р.)

Чили перец зеленый — ½ шт. (6 р.) (100 г = 40 р.)

Томатная паста — 2 ч. ложки (3 р.) (280 г = 60 р.)

Грецкие орехи — 30 г (36 р.) (150 г = 181 р.)

Кинза — 10 г (6 р.) (100 г = 60 р.)

Хмели-сунели — 1 ч. ложка с горкой (2 р.) (150 г = 55 р.)

Сахар — 1 щепотка (1 р.) (1 кг = 60 р.)

Подсолнечное масло — 20 мл (2 р.) (1 л = 110 р.)

Соль

Перец

Итого: 1 порция курицы по — кавказски = 175 р.

Приготовление:

Чеснок чистим и обжариваем на растительном масле. Следом добавляем порезанный лук.

Режем куриную грудку и отправляем на сковороду к чесноку.

Мелко нарезаем чили, болгарский перец соломкой, фасоль пополам и добавляем к курице.

Совет от шефа: «Свежую фасоль можно заменить замороженной фасолью или зеленым горошком».

К курице с овощами добавляем 2 ч. ложки томатной пасты, 1 ч. ложку с горкой хмели-сунели и перемешиваем.

Вливаем в сковородку 50 мл воды, после закипания добавляем порезанный помидор. Перчим, добавляем маленькую щепотку сахара и мелко нарубленный грецкий орех. Томим на плите еще одну минуту.

Сервировка:

Перекладываем курицу с овощами на порционную тарелку, украшаем листиками кинзы и грецкими орехами.

Приятного аппетита!

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