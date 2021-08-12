Как приготовить курицу по-кавказски за 10 минут: фирменный рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриная грудка — 150 г (36 р.) (1 кг = 239 р.)
- Чеснок — 2 зубчика (2 р.) (1 кг = 158 р.)
- Лук репчатый средний — 1/3 шт. (1 р.) (1 кг = 23 р.)
- Болгарский перец красный — ¼ шт. (8 р.) (1 кг = 190 р.)
- Фасоль стручковая свежая — 50 г (60 р.) (250 г = 300 р.)
- Помидор средний — 1 шт. (12 р.) (1 кг = 90 р.)
- Чили перец зеленый — ½ шт. (6 р.) (100 г = 40 р.)
- Томатная паста — 2 ч. ложки (3 р.) (280 г = 60 р.)
- Грецкие орехи — 30 г (36 р.) (150 г = 181 р.)
- Кинза — 10 г (6 р.) (100 г = 60 р.)
- Хмели-сунели — 1 ч. ложка с горкой (2 р.) (150 г = 55 р.)
- Сахар — 1 щепотка (1 р.) (1 кг = 60 р.)
- Подсолнечное масло — 20 мл (2 р.) (1 л = 110 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 1 порция курицы по — кавказски = 175 р.
Приготовление:
Чеснок чистим и обжариваем на растительном масле. Следом добавляем порезанный лук.
Режем куриную грудку и отправляем на сковороду к чесноку.
Мелко нарезаем чили, болгарский перец соломкой, фасоль пополам и добавляем к курице.
Совет от шефа: «Свежую фасоль можно заменить замороженной фасолью или зеленым горошком».
К курице с овощами добавляем 2 ч. ложки томатной пасты, 1 ч. ложку с горкой хмели-сунели и перемешиваем.
Вливаем в сковородку 50 мл воды, после закипания добавляем порезанный помидор. Перчим, добавляем маленькую щепотку сахара и мелко нарубленный грецкий орех. Томим на плите еще одну минуту.
Сервировка:
Перекладываем курицу с овощами на порционную тарелку, украшаем листиками кинзы и грецкими орехами.
Приятного аппетита!