Рецепт от Алены Яковлевой: карп, жареный в остром соусе

Как приготовить карпа в остром соусе на сковороде.
Ингредиенты на 4 порции:
- два карпа,
- две столовые ложки соевого соуса,
- две столовые ложки рисового уксуса,
- две столовые ложки хереса,
- две столовые ложки томатной пасты,
- три зубчика чеснока,
- 30 граммов корня имбиря,
- чайная ложка сахара,
- чайная ложка кукурузного крахмала,
- половинка помидора,
- половинка оранжевого болгарского перца,
- полстакана растительного масла,
- полпучка зеленого лука,
- полпучка кинзы,
- перец чили по вкусу.
Рыбу нужно почистить, выпотрошить, вымыть и обсушить, но при этом оставить головы, хвосты и плавники. Далее сделать на тушках неглубокие косые разрезы и натереть смесью соевого соуса и хереса. Потом оставляем рыб в холодильнике на 15 минут, а затем жарим их на раскаленной сковороде в кипящем масле по 4 минуты с каждой стороны.
Выкладываем рыбу на тарелку, а со сковороды сливаем почти все масло — остаться должно около двух столовых ложек. Кладем туда измельченные чеснок, кинзу, лук, чили и болгарский перец, а также натертый имбирь и тонкие кружки помидора. Добавляем сахар, томатную пасту, уксус, 100 мл воды и все перемешиваем.
После этого возвращаем на сковороду карпов, тушим 3 минуты, переворачиваем. Затем вливаем крахмал, разведенный столовой ложкой воды, перемешиваем с соусом и тушим еще 3 минуты.
По материалам 7days.