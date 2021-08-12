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Рецепт от Алены Яковлевой: карп, жареный в остром соусе

Понадобятся лук, имбирь, болгарский перец, а любители поострее могут добавить чили.

Рецепт от Алены Яковлевой: карп, жареный в остром соусе
Готовим карпа. Фото: КП/Владимир Веленгурин.

Как приготовить карпа в остром соусе на сковороде.

Ингредиенты на 4 порции:

  • два карпа,
  • две столовые ложки соевого соуса,
  • две столовые ложки рисового уксуса,
  • две столовые ложки хереса,
  • две столовые ложки томатной пасты,
  • три зубчика чеснока,
  • 30 граммов корня имбиря,
  • чайная ложка сахара,
  • чайная ложка кукурузного крахмала,
  • половинка помидора,
  • половинка оранжевого болгарского перца,
  • полстакана растительного масла,
  • полпучка зеленого лука,
  • полпучка кинзы,
  • перец чили по вкусу.

Рыбу нужно почистить, выпотрошить, вымыть и обсушить, но при этом оставить головы, хвосты и плавники. Далее сделать на тушках неглубокие косые разрезы и натереть смесью соевого соуса и хереса. Потом оставляем рыб в холодильнике на 15 минут, а затем жарим их на раскаленной сковороде в кипящем масле по 4 минуты с каждой стороны.

Выкладываем рыбу на тарелку, а со сковороды сливаем почти все масло — остаться должно около двух столовых ложек. Кладем туда измельченные чеснок, кинзу, лук, чили и болгарский перец, а также натертый имбирь и тонкие кружки помидора. Добавляем сахар, томатную пасту, уксус, 100 мл воды и все перемешиваем.

После этого возвращаем на сковороду карпов, тушим 3 минуты, переворачиваем. Затем вливаем крахмал, разведенный столовой ложкой воды, перемешиваем с соусом и тушим еще 3 минуты.

По материалам 7days.

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