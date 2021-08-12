Рецепт от Алены Яковлевой: карп, жареный в остром соусе

Как приготовить карпа в остром соусе на сковороде.

Ингредиенты на 4 порции: два карпа,

две столовые ложки соевого соуса,

две столовые ложки рисового уксуса,

две столовые ложки хереса,

две столовые ложки томатной пасты,

три зубчика чеснока,

30 граммов корня имбиря,

чайная ложка сахара,

чайная ложка кукурузного крахмала,

половинка помидора,

половинка оранжевого болгарского перца,

полстакана растительного масла,

полпучка зеленого лука,

полпучка кинзы,

перец чили по вкусу.

Рыбу нужно почистить, выпотрошить, вымыть и обсушить, но при этом оставить головы, хвосты и плавники. Далее сделать на тушках неглубокие косые разрезы и натереть смесью соевого соуса и хереса. Потом оставляем рыб в холодильнике на 15 минут, а затем жарим их на раскаленной сковороде в кипящем масле по 4 минуты с каждой стороны.

Выкладываем рыбу на тарелку, а со сковороды сливаем почти все масло — остаться должно около двух столовых ложек. Кладем туда измельченные чеснок, кинзу, лук, чили и болгарский перец, а также натертый имбирь и тонкие кружки помидора. Добавляем сахар, томатную пасту, уксус, 100 мл воды и все перемешиваем.

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После этого возвращаем на сковороду карпов, тушим 3 минуты, переворачиваем. Затем вливаем крахмал, разведенный столовой ложкой воды, перемешиваем с соусом и тушим еще 3 минуты.

По материалам 7days.

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