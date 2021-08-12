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Готовим горячую закуску из баклажанов по рецепту от Алены Яковлевой

Потребуются болгарский перец, помидоры и грибы.

Готовим горячую закуску из баклажанов по рецепту от Алены Яковлевой
Как необычно приготовить баклажаны? Фото: Russian Look

Хотите приготовить баклажаны как-нибудь поинтересней? Вот рецепт изысканной горячей закуски от актрисы Алены Яковлевой, в котором они — главный элемент.

Ингредиенты на пять порций:

  • четыре средних баклажана,
  • один репчатый лук,
  • три помидора,
  • половинка желтого болгарского перца,
  • половинка красного болгарского перца,
  • 300 граммов шампиньонов,
  • три зубчика чеснока,
  • 100 граммов сыра по желанию,
  • соль и перец по вкусу.

Разрезаем баклажаны вдоль пополам, натираем их солью и оставляем на 20–30 минут. Потом промываем и обсушиваем бумажными полотенцами

Мелко нарезаем лук и пассируем его на сковороде с растительным маслом до прозрачного состояния. Затем добавляем к нему мелко нарезанные грибы и тушим на слабом огне 5 минут. Помидоры очищаем от кожуры, мелко нарезаем и добавляем на сковороду вместе с нарезанным кубиками болгарским перцем и порубленным чесноком. Все вместе солим, перчим и тушим на слабом огне еще 10 минут.

Далее застилаем противень фольгой, смазываем маслом. Выкладываем половинки баклажанов, а сверху на них — приготовленную начинку. На этом этапе будущую закуску можно посыпать тертым сыром. Блюдо запекается 20—25 минут при температуре в 190 градусов. При подаче на стол его можно посыпать зеленью.

По материалам 7days.

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