Готовим горячую закуску из баклажанов по рецепту от Алены Яковлевой

Хотите приготовить баклажаны как-нибудь поинтересней? Вот рецепт изысканной горячей закуски от актрисы Алены Яковлевой, в котором они — главный элемент.
Ингредиенты на пять порций:
- четыре средних баклажана,
- один репчатый лук,
- три помидора,
- половинка желтого болгарского перца,
- половинка красного болгарского перца,
- 300 граммов шампиньонов,
- три зубчика чеснока,
- 100 граммов сыра по желанию,
- соль и перец по вкусу.
Разрезаем баклажаны вдоль пополам, натираем их солью и оставляем на 20–30 минут. Потом промываем и обсушиваем бумажными полотенцами
Мелко нарезаем лук и пассируем его на сковороде с растительным маслом до прозрачного состояния. Затем добавляем к нему мелко нарезанные грибы и тушим на слабом огне 5 минут. Помидоры очищаем от кожуры, мелко нарезаем и добавляем на сковороду вместе с нарезанным кубиками болгарским перцем и порубленным чесноком. Все вместе солим, перчим и тушим на слабом огне еще 10 минут.
Далее застилаем противень фольгой, смазываем маслом. Выкладываем половинки баклажанов, а сверху на них — приготовленную начинку. На этом этапе будущую закуску можно посыпать тертым сыром. Блюдо запекается 20—25 минут при температуре в 190 градусов. При подаче на стол его можно посыпать зеленью.
По материалам 7days.