Готовим горячую закуску из баклажанов по рецепту от Алены Яковлевой

Хотите приготовить баклажаны как-нибудь поинтересней? Вот рецепт изысканной горячей закуски от актрисы Алены Яковлевой, в котором они — главный элемент.

Ингредиенты на пять порций: четыре средних баклажана,

один репчатый лук,

три помидора,

половинка желтого болгарского перца,

половинка красного болгарского перца,

300 граммов шампиньонов,

три зубчика чеснока,

100 граммов сыра по желанию,

соль и перец по вкусу.

Разрезаем баклажаны вдоль пополам, натираем их солью и оставляем на 20–30 минут. Потом промываем и обсушиваем бумажными полотенцами

Мелко нарезаем лук и пассируем его на сковороде с растительным маслом до прозрачного состояния. Затем добавляем к нему мелко нарезанные грибы и тушим на слабом огне 5 минут. Помидоры очищаем от кожуры, мелко нарезаем и добавляем на сковороду вместе с нарезанным кубиками болгарским перцем и порубленным чесноком. Все вместе солим, перчим и тушим на слабом огне еще 10 минут.

Далее застилаем противень фольгой, смазываем маслом. Выкладываем половинки баклажанов, а сверху на них — приготовленную начинку. На этом этапе будущую закуску можно посыпать тертым сыром. Блюдо запекается 20—25 минут при температуре в 190 градусов. При подаче на стол его можно посыпать зеленью.

По материалам 7days.

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