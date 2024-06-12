Змеиный праздник: ни в коем случае не делайте этого 12 июня, чтобы не потерять все деньги

12 июня 2024 года в народном календаре — Змеиный праздник или Исаакий Змеевик, а православные в эту дату чтят память преподобного Исаакия Исповедника.

Что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить внимание? Об этом вы узнаете в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 12 июня

Верующие начинали этот день с молитвы и просили у высших сил благословения на любые дела.

Святой Исаакий Далматский был знаменит своей верой и преданностью Богу. Он помогал оступившимся укрепить веру в Бога, указывал правильный путь, поэтому наши предки верили, что исповедник сможет помочь им преодолеть все сложности.

Особенностью этого дня также считалась посадка бобовых. Чтобы растения обрели особую силу, использовали мартовскую воду, которую заранее заготавливали. Сажая бобы, крестьяне читали особое заклинание, чтобы урожай получился хорошим.