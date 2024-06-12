Змеиный праздник: ни в коем случае не делайте этого 12 июня, чтобы не потерять все деньги

12 июня 2024 года в народном календаре — Змеиный праздник или Исаакий Змеевик, а православные в эту дату чтят память преподобного Исаакия Исповедника.
Что нельзя делать в этот день и на какие приметы следует обратить внимание? Об этом вы узнаете в материале Teleprogramma.pro.
Что можно делать 12 июня
Верующие начинали этот день с молитвы и просили у высших сил благословения на любые дела.
Святой Исаакий Далматский был знаменит своей верой и преданностью Богу. Он помогал оступившимся укрепить веру в Бога, указывал правильный путь, поэтому наши предки верили, что исповедник сможет помочь им преодолеть все сложности.
Особенностью этого дня также считалась посадка бобовых. Чтобы растения обрели особую силу, использовали мартовскую воду, которую заранее заготавливали. Сажая бобы, крестьяне читали особое заклинание, чтобы урожай получился хорошим.
Бобы обладают множеством полезных микроэлементов. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
Особенно опасным считалось встретить в этот день змею, поэтому в лес ходить опасались. Считалось, что змеи становятся наиболее агрессивными 12 июня, поэтому лучше их было не беспокоить. В современных городских реалиях встретить змею довольно-таки непросто, но вполне возможно. Учитываю, что все чаще ползучие гады проникают в жилища людей, их стоит опасаться. Да и помимо этого на Исаакия Змеевика существовало немало других запретов.
Не стоит ссорится и вступать в споры с близкими — иначе обида будет нарастать как снежный ком.
Проблемы с деньгами нежелательно решать, взяв в долг, — потом вернуть их будет еще сложнее.
Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — потом придется оказаться на их месте.
Новые знакомства 12 июня могут принести несчастья.
Чтобы защититься от неприятностей не нужно совершать новые покупки духов.
Наши предки старались в этот день не выходить из дома, так они могли защитить себя от любых напастей. В наши дни это сделать непросто, учитывая, что 12 июня — государственный выходной день, в которых празднуется День России. Но все же осторожность не повредит.
Находясь на улице, нельзя поднимать с земли никакие предметы, особенно это касается денежных купюр — можно навлечь на себя неприятности и вовсе остаться без денег.
Запрещено хитрить и обманывать — в будущем это может принести немало проблем и испортить жизнь.
Не стоит приобретать новую посуду — она быстро разобьется, а это принесет беды в дом.
Также очень опасно жечь костры на Исаакия — так можно привлечь злых духов, которые будут вредить поджигателям.
Сова становилась частью народных примет на Руси. Фото: freepik.com
Народные приметы
В лесу кричит сова, а ее крик слышен издалека — погода испортится.
Утром нет росы на траве — к вечеру начнется дождь.
Зацвел шиповник, да очень обильно — зима будет морозной.
Шмели летают в беспорядочном направлении — быть дождю.
Вечером трещат кузнечики — потеплеет.
Именины 12 июня
Никанор, Василий, Исаакий.
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