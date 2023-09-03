Этой смесью довели все сковороды дома до блеска: нагар сносит в один миг, даже шоркать не надо

Сковороды и кастрюли с нагаром не просто теряют вид, но и могут испортить плиту. Жесткие наслоения оставляют царапины на печи, к тому же посуда с ними теряет теплопроводность.

На готовку в таких кастрюлях и сковородах уходит гораздо больше электричества.

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Поэтому не стоит мириться с чернотой на посуде, ее можно легко удалить при помощи простого состава из соды и колы.

4–5 столовых ложек соды нужно залить четвертью стакана колы. Смешать, нанести состав на посуду, которую нужно очистить. Оставить на 8–12 минут.

Далее смыть под теплой проточной водой, при необходимости используя моющее средство для посуды.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».