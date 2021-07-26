Смелый ход: борющаяся за свою свободу Бритни Спирс обнажила грудь перед поклонниками

Похоже, что скандальная поп-звезда Бритни Спирс решила привлечь внимание общественности к своей проблеме радикальными методами. На днях она опубликовала в Instagram сразу два откровенных снимка. На них 39-летняя певица стоит под деревом с голой грудью, прикрыв свои прелести ладонями, но тем не менее давая подписчикам полное представление о том, как выглядит ее обнаженная фигура.

Артистка не стала оставлять никаких подписей, и ее поклонники сделали свою трактовку этого эпатажного хода. В комментариях люди пишут, что так — освободив себя от верхней одежды — Бритни требует социальной и юридической свободы. Форма протеста у нее такая.

Напомним, с 2008 года после публичных срывов Спирс официально находится под опекой своего отца, не может в полной мере распоряжаться своей личной жизнью и финансами. Много лет певица пытается снять с себя это обременение, но безрезультатно. Недавно она заявила, что не вернется на сцену, пока не освободится от опекунства. По словам женщины, она страдает от своей несвободы и унизительных медицинских осмотров.

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