«Ведьмаку заплатите чеканной монетой»: Генри Кавилл пообещал разобраться с чудовищем за деньги

Что делать, если вы обнаружили дома огромного паука и боитесь его убрать? Для решения этой проблемы вполне можно вызвать ведьмака, ведь жуткие твари — это по его части.

На днях известный Интернет-художник под псевдонимом Bosslogic опубликовал в Instagram фото без всякой компьютерной обработки. На снимке был запечатлен гигантский паук, который забрался в дом мужчины в Австралии. Членистоногое размером с голубя засело на стене под потолком и выглядело, как кошмар любого арахнофоба.

Фото собрало множество комментариев, в том числе и от известных людей. Одни выражали отвращение и ужас, другие давали советы, как выгнать этого «дружелюбного соседа» из дома. Но самым ярким стало сообщение от британского актера Генри Кавилла, что играет ведьмака Геральта из Ривии в сериале от Netflix. Кинозвезда предложил платные услуги своего персонажа для решения этой проблемы.

«Заплатите мне монетой», — написал артист, сделав явную отсылку на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

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Напомним, эта песня появилась в сериале и быстро стала вирусным хитом в Интернете, породив множество мемов и каверов. Добавим, что в компьютерной игре «Ведьмак» главный герой сражается с чудовищами, в том числе, и с гигантскими пауками.

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