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Композиторы «Ведьмака» оценили исполнение «Чеканной монеты» Омским хором

Профессионалы похвалили музыкантов из России за отличное выступление.

Композиторы «Ведьмака» оценили исполнение «Чеканной монеты» Омским хором
Кадр из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак», снятый студией Netflix, запомнился зрителям не только спецэффектами, актерской игрой и историей, но и въедливой песней про чеканную монету, которую невозможно забыть, послушав ее лишь раз.

Песня приобрела статус вирусной и многие музыканты с радостью записали на нее собственные каверы. Как сообщает издание Behind The Scenes в одном из своих подкастов, композиторы проекта Соня Белоусова и Джиона Остинелли потратили немало времени, прослушав многие из этих любительских версий песен, среди которых отобрали несколько лучших, по их мнению.

Среди списка победителей оказалась и композиция из России! Это «Чеканная монета», исполненная Омским хором и непосредственно его солистом Валерием Подворным, с чем их и поздравляем.

Напомним, жители Омска решили сделать кавер спонтанно, а после сняли и видео и даже отправили на передачу «Вечерний Ургант» в надежде, что Иван Ургант заметит эту новость. Но произошло нечто иное, телеведущий не только рассказал о мастерстве наших музыкантов, но и пригласил их выступить в шоу.

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«Ведьмак»«Чеканная монета»новости сериаловомский хор
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