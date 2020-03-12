Композиторы «Ведьмака» оценили исполнение «Чеканной монеты» Омским хором

Сериал «Ведьмак», снятый студией Netflix, запомнился зрителям не только спецэффектами, актерской игрой и историей, но и въедливой песней про чеканную монету, которую невозможно забыть, послушав ее лишь раз.

Песня приобрела статус вирусной и многие музыканты с радостью записали на нее собственные каверы. Как сообщает издание Behind The Scenes в одном из своих подкастов, композиторы проекта Соня Белоусова и Джиона Остинелли потратили немало времени, прослушав многие из этих любительских версий песен, среди которых отобрали несколько лучших, по их мнению.

Среди списка победителей оказалась и композиция из России! Это «Чеканная монета», исполненная Омским хором и непосредственно его солистом Валерием Подворным, с чем их и поздравляем.

Напомним, жители Омска решили сделать кавер спонтанно, а после сняли и видео и даже отправили на передачу «Вечерний Ургант» в надежде, что Иван Ургант заметит эту новость. Но произошло нечто иное, телеведущий не только рассказал о мастерстве наших музыкантов, но и пригласил их выступить в шоу.