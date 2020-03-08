Исполнитель роли барда в «Ведьмаке» не может забыть песню про монету

Сериал «Ведьмак» запомнился и полюбился зрителям благодаря неплохому сценарию, хорошей игре актеров и, конечно же, запоминающейся песне про чеканную монету. Вот только надоедливая мелодия не очень радует актера Джои Бэти, исполнителя роли Лютика. В интервью изданию Variety он рассказал, что устал от этой композиции, причем случилось это еще до того, как зрители впервые ее услышали, ведь ему пришлось узнать о «монете» еще во время съемок.

По словам Джои, он уже год не может выбросить из головы эту песню, в последнее время ему помогает лишь еще более прилипчивая композиция, «Baby One More Time» от Бритни Спирс.

А вот композиторы сериала «Ведьмак» Соня Белоусова и Джиона Остинелли, наоборот, в восторге от успеха песни. Они невероятно довольны тем, что музыкальная композиция стала вирусной и популярной во всем мире.