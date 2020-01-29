Генри Кавилл раскрыл секреты съемок потрясающей боевой сцены «Ведьмака»

В январе 2020 года поклонники жанра фэнтези яро сравнивали сериалы «Игра престолов» и «Ведьмак». Последний, по мнению многих, проигрывает первому, но только не в боевых сценах. Осознав, что эпизоды, где Геральт из Ривии мастерски машет мечом, — их сильная сторона, сотрудники Netflix подготовили ролик, на котором исполнитель главной роли Генри Кавилл лично объясняет, как снималось его захватывающее фехтование.

В конце первого эпизода сериала показана резня в Блавикене, после которой ведьмак получил прозвище Мясник и создал себе пугающую репутацию, которая еще долго преследовала его. На деле это был 44-секундный кровавый бой мечника против восьмерых бандитов, у одного из которых был арбалет.

Кавилл разбирает каждую секунду представленной битвы, отмечая, что камера поворачивается на 360 градусов. Оказалось, что во время съемок в руке актера была только рукоять меча, лезвие и раны, что оставляло оружие, уже потом дорисовали на компьютере. Однако мужчине приходилось двигаться так, будто у него полновесный меч, встречающий «препятствия» на своем пути.

«Когда ты двигаешься на полной скорости и у тебя повышенный адреналин, это может быть сложно», — поясняет звезда на видео.

Всю комбинацию движений нужно было исполнить единовременно. Если один из каскадеров или оператор делал неверное движение, весь кровавый «путь» ведьмака приходилось снимать заново. Естественно, понадобились уйма тренировок и несколько напряженных дублей, но результат того стоил.