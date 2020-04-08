Мы испытали 10 приложений, способных «состарить», «потолстеть» или «превратить» в Джека Воробья

Нашли дома «пятый угол»? Пора переключиться на приложения в телефоне и подурачиться. Мы в редакции попробовали!

Режим самоизоляции для многих россиян оказался явлением настолько неожиданным и непривычным, что спустя всего неделю люди устали от безделья и начали искать, чем себя развлечь.

Уже засмотрены до дыр все самые смешные мемы о коронавирусе, изучена статистика его распространения в странах Европы, Азии и Соединенных Штатах, и даже выстроены собственные прогнозы относительно окончания пандемии.

Чтобы добавить в однообразные будни немного веселья, пользователи смартфонов, в том числе отечественные знаменитости, начали скачивать приложения для обработки фото и с их помощью мастерить собственные забавные фотошедевры.

Портал Teleprogramma.pro решил проверить, на что способны такие приложения, и протестировал 10 вариантов, способных работать бесплатно или условно бесплатно.

В качестве примера мы взяли фотографии певицы и телеведущей Ольги Бузовой и ее бойфренда — блогера Давида Манукяна.

Banuba: смешные маски

Приложение Banuba уже давно полюбилось заядлым «инстаграмщикам». С его помощью можно создавать для своих историй фото и видео, примеряя смешные маски, как, например, клоуна, умника, старика или музыканта.

Получается действительно смешно и ваши знакомые наверняка закидают вас вопросами о том, что за приложение на это способно.

Faceover Lite: меняемся лицами

Очень часто люди пытаются найти в Интернете приложения для обмена лицами или замены лиц. Вот одно из них и вполне удачно. На картинке вы можете увидеть, как гармонично лицо Манукяна вписалось на место лица его возлюбленной.

YouCam Fan: рамки и «аквагрим»

YouCam Fan — приложение с удобным и понятным интерфейсом. Оно позволяет выполнить множество простых, но симпатичных трюков — наложить на фото «аквагрим» в виде мордочки животного, добавить рамку, превратив фото в коллаж из Парижа или в плакат с надписью «Разыскивается». Кроме того, с его помощью можно «состарить» фото или сделать красивую засветку.

YouCam Makeup: создает макияж

Родственник предыдущего приложения дает возможность поиграть с макияжем, изменить в реальном времени цвет волос, накрасить губы или веки, добавить к образу аксессуары. К сожалению, для того, чтобы воспользоваться им, приходится пройти регистрацию. Если вам лень вводить свои данные, просто пройдите авторизацию через Facebook.

Fatify: делает вас толстыми

Если бы вы по-настоящему располнели на сотню килограммов, это не было бы поводом для веселья. Но когда огромные щеки и потерявшийся среди них подбородок — это всего лишь картинка на экране, грех над этим не посмеяться.

Кстати, во время самоизоляции такое приложение — это просто must have, ведь благодаря ему вы можете показать своим друзьям, что действительно правила и «спасаете мир» на диване, поднимаясь с него лишь ради похода к холодильнику.

Monsterfy: делает вас монстрами

Monsterfy, как и упомянутое выше приложение Banuba, поможет вам создать реалистичные фото и видео для Instagram. Разница в том, что здесь все маски — это чудовища, мертвецы, вампиры и прочая нечисть. Отправьте себя любимого, с жуткими зубами и горящими глазами, своим друзьям, и они тоже захотят скачать себе Monsterfy.

Manly: делает мужчин принцами

Среди приложений для обработки фото можно найти немало всего для женщин. Создатели Manly, в свою очередь, позаботились о мужчинах — здесь представители сильного пола могут добавить себе бороду или усы, убрать прыщи, нарисовать кубики пресса на своем пивном животике, изменить прическу или превратиться в «терминатора».

Большинство самых крутых фильтров доступно в режиме PRO, то есть за деньги, но и бесплатно с помощью этого приложения можно добавить на свое фото некоторые интересные детали.

Helium Booth: делает из вас зеленого Шрека

А вот и самое странное приложение среди всех тестируемых. Если придумывать для него русское название, то лучше всего подойдет «комната смеха» или «королевство кривых зеркал».

Такие картинки, с искаженными пропорциями тела, либо с неестественным цветом кожи, вполне бы мог смастерить начинающий, но не слишком талантливый любитель фотошопа. Взрослым людям это приложение вряд ли пригодится, а вот детям, несомненно, будет весело поиграть с ним.

Mirror Avatar Tastiera Emoji (Mirror): делает из вас героя мультика

Необычное и действительно полезное, на наш взгляд, приложение поможет превратить человека на фото в мультяшного персонажа.

За основу берется фотография, по которой приложение запоминает основные черты лица. Затем вы можете настроить нужные параметры: волосы, губы, оттенок кожи, макияж. У Mirror имеется трехдневный пробный период, вы можете подписаться на него и в настройках отменить платное продление подписки.

FaceApp: «состаривает» вас

И, наконец, одно из самых известных и популярных приложений последних лет — FaceApp. Мало кто из любителей гаджетов удержался от соблазна испытать его и похвастаться результатом перед друзьями и родственниками.

От большинства подобных приложений FaceApp, созданный россиянином Ярославом Гончаровым и работающий на базе искусственного интеллекта, отличается наличием функции «состаривания» человека.

Cегодня мы состарили Ольгу и Давида, и можем сказать, что это не смешно, а наоборот — немножечко грустно.

Напомним, ранее с помощью FaceApp наш портал пытался выяснить, как могли бы в пожилом возрасте выглядеть персонажи сериала «Игра престолов», а многие лысые звезды шоу-бизнеса с его же помощью смогли обзавестись симпатичной шевелюрой.

А вы уже пользовались каким-то из этих приложений?