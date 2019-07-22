Как выглядели бы в старости герои «Игры престолов»

Портал Teleprogramma.pro «состарил» Матерь Драконов и других любимых персонажей сериала - при помощью приложения FaceApp.

Заключительный сезон культового сериала «Игра престолов» был показан каналом HBO в апреле и мае 2019 года. Конец этой сказки оказался весьма неожиданным и вызвал шквал критики в адрес создателей картины, но тем не менее, основная часть фанатов с самыми добрыми чувствами вспоминает события, происходящие в Вестеросе и за его пределами на протяжении всех восьми сезонов.

Кто-то пристально следит за жизнью актеров, исполнивших роли в сериале, кто-то продолжает постить мемы с персонажами — от Матери Драконов до лютоволка Призрака. Портал Teleprogramma.pro решил «освежить» в памяти героев герои «Игры» с помощью популярного в последнее время мобильного приложения FaceApp. Воспользовавшись этой высокотехнологичной штукой, мы изменили возраст некоторых из них, прибавив каждому лет по 20-30.

Джон Сноу

Где же встретил старость наш главный герой, переступивший через свои чувства и подаривший мир всей стране? Согласно показанной нам концовке «Игры престолов», Джон Сноу отправился на Север вместе с Одичалыми. Между тем, все мы помним, что настоявший на его ссылке Серый Червь покинул столицу навсегда, а значит некоторое время спустя Джон вполне мог вернуться и стать как минимум одним из министров при короле Бране. Кстати, Джон на этом фото куда больше похож на короля, чем Бран.

Дейенерис Таргариен

Жажда власти и фамильное сумасшествие Таргариенов всё же отравили душу Дейенерис. Она могла быть доброй и справедливой королевой, но выбрала не тот путь и вынудила своего возлюбленного предательски лишить её жизни. На фото, созданном в FaceApp мы видим Дени с морщинами на лице и грустью в голубых глазах.

Арья Старк

Глядя на постаревшую Арью Старк, сложно поверить в то, что эта бабуля в юности расправилась с непобедимым Королем Ночи. Надеемся, что в конце этой истории Арья всё же вернулась из своего путешествия, вышла замуж за Джендри Баратеона и много лет спустя, сидя в кресле-качалке, рассказывала о своих подвигах многочисленным внукам и внучкам.

Санса Старк

Санса Старк хотела власти и своего добилась — стала королевой независимого Севера. На этой картинке мы видим, что образ королевы ей очень идёт, в том числе в пожилом возрасте.

Бран Старк

Бран Сломленный. Мальчик, едва не погибший в первой серии первого сезона сериала, в последней серии последнего сезона занял пост короля, о котором мечтали другие люди. И пусть внешне он, что в молодости, что в старости не слишком похож на привычных зрителю правителей сказочных государств, но наверняка он сделает для Шести Королевств больше, чем кто-либо до него.

Тирион Ланнистер

Карлик Тирион, несмотря на свои внешние недостатки и не раз возникающие конфликты с окружающими, включая собственного отца, достойно провёл эти восемь сезонов и остался десницей при новом короле. Самый забавный персонаж «Игры престолов», если чувство юмора и привычка рисковать всё же не сведут его в могилу, может стать невысоким седобородым старичком с волосами, похожими на одуванчик.

Джейме Ланнистер

Джейме — главный красавец «Игры престолов». Он, как и многие, не пережил войны за трон, и погиб вместе с сестрой. В старости, если верить чудо-приложению, он мог остаться таким же приятным мужчиной, которого седина совсем не портит.

Серсея Ланнистер

Серсея Ланнистер не захотела отдавать Дейенерис железный трон и выбрала смерть. Останься она жива, она могла бы наконец-то обрести счастье с Джейме, пусть и вдали от королевских покоев. FaceApp отнял у нее былую красоту, однако мы можем не сомневаться, что Джейме любил бы её даже такой.

Сэм Тарли

Не слишком подходящий для сражений, но достаточно умный для работы с бумагами и участия в выборе государственной стратегии, Сэм Тарли в конце сериала был назначен архимейстером. Можно предположить, что в старости он будет выглядеть именно так.

Теон Грейджой

Теон сперва был отрицательным персонажем — он предал Старков, среди которых вырос. Но испытания, выпавшие на его долю, в некотором роде «очистили» парня. Он ушел из жизни как герой, защищая Брана Старка от Короля Ночи. Если бы Теон остался жив, он мог бы жениться на Сансе и дожить вместе с ней до того возраста, что мы видим на фото справа.

Рамси Болтон

Жутковатый тип Рамси Болтон перехватил эстафету у Джоффри и продолжил издеваться над Сансой. И вряд ли кто-то из поклонников сериала не согласился с решением продюсеров «убить» этого негодяя весьма жестоким образом.

Сандор «Пёс» Клиган

Сандор Клиган, друг и защитник Арьи Старк, не раз спасал её жизнь. Именно благодаря ему девочка дошла до самого конца, одолела тысячелетнее зло и спасла человечество. Сам «Пёс» не выжил — он погиб в борьбе со своим родным братом сиром Грегором.

Бриенна Тарт

«Большая женщина» Бриенна Тарт на протяжении сериала показала себя куда более храброй и порядочной, чем многие персонажи-мужчины. В старости эта леди-рыцарь наверняка сохранит и свою стать, и достоинство.

Тормунд «Великанья Смерть»

Многие зрители мечтали о том, чтобы рыжий и бородатый главарь Одичалых сумел завоевать сердце Бриенны Тарт. К сожалению, этому было не суждено сбыться. Тормунд в итоге отправился на Север и там, вместе с Джоном Сноу, остался защищать Шесть Королевств от возможного появления нового мистического зла.

Серый Червь

Серый Червь, отважный лидер Безупречных, благодаря приложению резко поседел, но остался таким же серьезным. Напомним, что в финале сериала вместе со своим войском он отбыл в дальние края, согласившись на ссылку Джона Сноу на Стену.

Миссандея

Очень жаль, что Миссандея и её возлюбленный — Серый Червь — не смогли уехать на острова, где она родилась, и прожить там до самой старости. Если бы Серсея не приказала казнить эту девушку, то она вполне могла выглядеть в старости именно так.

Джоффри Баратеон

Джоффри Баратеон (как мы знаем, на самом-то деле он был одним из троих детей, нагулянных Серсеей на стороне) — один из главных садистов сериала. В старости он, между тем, выглядит даже менее грозно и напоминает суровую бабушку.

Томмен Баратеон

Томмен Баратеон, не выдержав груза власти и связанных с этим проблем, вышел в окно. Если бы у мальчонки был хоть малейший шанс выжить и сохранить корону, в старости он был бы таким, чем-то напоминающим своего брата Джоффри.

Игритт

Привыкшая к морозам одичалая по имени Игритт в сериале погибла, но в реальной жизни актриса, исполнившая эту роль, вышла замуж за исполнителя роли Джона Сноу — Кита Харрингтона. Эти двое уже не первый год живут вместе, твердят о своем счастье и надеются встретить старость вместе.

Якен Хгар

Актер Том Влашиха за пределами «Игры престолов» не носит длинные волосы. Но Якен, роль которого он сыграл, лет через 30 после начала правления Брана Сломленного мог бы оказаться таким же длинноволосым стариком с неизменной белой прядью в волосах.

Герои «Игры» — не первые, кого мы состаривали с помощью приложения FaceApp. Ранее мы проделывали это с российскими знаменитостями и даже с Британской королевской семьей. Если у вас есть предложения по поводу новых экспериментов с FaceApp, оставляйте их в комментариях к данному материалу.