Как выглядят Нагиев, Бондарчук и другие лысые звезды с волосами

Популярное приложение для смартфонов Face App продолжает радовать нас «веселыми картинками».

На этот раз мы решили посмотреть, как будут выглядеть актеры, которых мы привыкли видеть лысыми, если у них вдруг вырастет пышная шевелюра и борода. А первым с такой инициативой выступил Иосиф Пригожин, опубликовав на своей страничке в Инстаграм вариант «Пригожин с прической».

Иосиф Пригожин

Подписчикам в целом понравился новый образ продюсера. Его называли «братиком Цекало», «идеалом мужчины» и даже «батюшкой Распутиным». Впрочем, многие подписчики уверяют, что «родной» образ Пригожина ему больше идет, и попросили: «А можно обратно нашего Иосифа? Такой вариант лучший».

Дмитрий Нагиев

Брутальность и мужественность облика Дмитрия Нагиева ничто не нарушит. Ни волосы, ни борода. Все равно мы разглядим и узнаем его под любой прической – эти холодные ироничные глаза, сводящие с ума миллионы женщин. Тем более, что некоторые дамы пишут в комментариях на страничке лысого артиста в Инстаграм: «Как по мне вот так должен выглядеть мужчина! А не вот эти полупокеры с челкой набок!».

Федор Бондарчук

Черные волосы? Или рыжая челка? А может быть, легкая небритость или вполне себе отросшая благородная бородка с проседью? Нет, пожалуй, ничего этого не нужно. Пусть неотразимый Федор Бондарчук остается таким, к какому мы привыкли: ничего лишнего. Тогда и взгляд останется таким же пронизывающим, и впечатление в целом не подведет: лаконично, скупо, соответственно своему возрасту и статусу.

Виктор Сухоруков

После фильма «Брат» за актером Виктором Сухоруковым закрепился образ этакого лысого «беспредельщика». Хотя, глядя на эту обаятельнейшую улыбку, каждому становится ясно: добрейшей души человек! Это мнение только подтверждает «растительность», которую мы рискнули добавить артисту с помощью приложения Face App. Светлая челка делает его похожим на добродушного геолога. А на фото в костюме перед нами – настоящий школьный учитель, причем, совсем не строгий.

Гоша Куценко

В случае с Гошей Куценко, пожалуй, тоже лучше обойтись без лишней растительности, — она только все портит. Чтобы выглядеть обаятельным, Гоше вполне достаточно того, что есть: добрые и умные глаза, непосредственная улыбка и… гладкая голова.

Александр Розенбаум

Когда-то давно Александр Розенбаум не был лысым. Впрочем, и тогда его прическа выглядела иначе, чем предполагает Face App. А предложенные варианты… В принципе, неплохо, но уж лучше пусть Александр Яковлевич не изменяет себе.

Да, забавно предположить и увидеть воочию, какими были бы наши любимые актеры, если бы их внешность изменилась при помощи прически. И все же предположения пусть так и остаются предположениями. Нам все они нравятся именно такими – мужественными, сильными, уверенными в себе. Лысыми.