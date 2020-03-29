Котики в масках и ассенизаторы на «удаленке»: представляем подборку свежих мемов про коронавирус

Россияне продолжают шутить над вирусом, карантином и паникой по поводу гречки. А мы любуемся плодами их фантазии.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса многие россияне всю следующую неделю будут сидеть дома — по распоряжению президента Владимира Путина им были предоставлены оплачиваемые выходные дни, на протяжении которых нужно самоизолироваться в своих домах и квартирах, дабы не подхватить Covid-19 или, если человек уже инфицирован, не передать вирус никому за пределами своей семьи.

Как отметил в интервью порталу Teleprogramma.pro известный телеведущий Леонид Якубович, самое главное сейчас — не поддаваться панике и сохранять хорошее настроение. Надеемся, что выполнить рекомендацию шоумена вам поможет новая порция мемов о коронавирусе, заботливо собранная нами в Сети.

Спасти мир, сидя на диване

В любой, даже такой опасной ситуации, наши люди ухитряются найти что-то веселое, и любую проблему обратить в шутку. Сейчас они смеются над трудностями самоизоляции.

Маска — главное средство спасения

В странах, охваченных эпидемией, одним из самых дефицитных товаров остаются медицинские маски. Одни их носят, особо предприимчивые пытаются заработать на их перепродаже, а находчивые делают маски собственными руками, порой, из весьма необычных материалов.

Битва за туалетную бумагу

По слухам, находчивые китайцы носили с собой рулоны туалетной бумаги, чтобы защитить руки от вирусов на различных поверхностях в общественных местах. К примеру, входя в лифт, они наматывали кусок бумаги на палец, нажимали кнопку и бросали бумажку в ближайшую мусорку. Когда СМИ других стран сообщили о повышенном спросе на заветные рулоны в Китае, жители этих стран тоже побежали в супермаркеты скупать бумагу. Правда, истинного ее предназначения они не знали, думая, что опасность угрожает их пятым точкам.

Бальзам «Звездочка» как лекарство от коронавируса

На сегодняшний день ученые еще не создали действующей вакцины, способной спасти от Covid-19. Тем не менее, народ уже вовсю шутит и над лекарством, и над способами защиты от заражения.

Убить время в карантине

Проводя время в самоизоляции, люди зачастую не знают, чем себя занять. В социальных сетях мы можем найти немало идей на этот счет.

Не забываем про источники

Вирус родился в Китае, однако в Россию многие заболевшие привезли его с другой стороны — из Европы. Отдохнув в охваченной эпидемией Италии, люди возвращались домой и вели обычную жизнь. Теперь эти счастливые любители путешествий — объект ненависти всех, кто живет с ними в одном городе.

Русские не сдаются

Весь мир гадает, почему же в России, самой большой стране мира, сегодня так мало заболевших. Возможно, секрет вовсе не в горячительных напитках, а в том, что наш народ перенес слишком много горя и научился быть стойким перед лицом любой проблемы.

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