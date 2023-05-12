Грозит ли доллару катастрофический обвал

Наш рубль постепенно набирает обороты. И впервые с марта курс отечественной валюты стал потихоньку укрепляться и теперь стоит 77 рублей за доллар. И хотя одни эксперты предрекают, что такая положительная тенденция продлится недолго, другие все же верят в лучшее.
В беседе с Teleprogramma.pro финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев подчеркнул, что нынешнее положение валют связано с двумя важными моментами в экономике.
«Не сочтите за казуистику, но когда вы видите, что курс рубля растет, это можно трактовать и как его укрепление, и в то же время и как снижение курса доллара. Но это разные вещи, хотя статистически в цифрах они отражаются одинаково, - объясняет Михаил Беляев.
- Что же происходит? Во-первых, в какой-то степени оживились наши предприниматели. И вообще, намечаются позитивные тенденции оживления экономики. Отечественные бизнесмены продвинулись вперед, что способствовало именно укреплению рубля. Но существует и вторая сторона медали, связанная с ослаблением доллара».
Михаил Беляев в студии канала ОТР
По словам спикера, на курс американской валюты очень сильно влияют информационные факторы. Речь в частности идет о недавних дебатах в Белом доме с участием лидеров Конгресса США по поводу необходимости поднятия потолка государственного долга.
Как объясняет нашему изданию Михаил Кимович, от решения правительства повышать планку госдолга или же не делать этого зависит состояние бюджета, будущие способности Минфина Америки выполнять свои государственные программы. А неспособность платить по долгам уже подрывает устои некоторых компаний и банков.
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Пока эти процессы происходят в пробном варианте, а не в массовом порядке, но тем не менее, тревожная тенденция налицо. И этот фактор ослабляет позиции доллара, уверен финансовый аналитик.
«Делая свой прогноз о курсах валют на май, я и не предполагал столь оживленных дискуссий вокруг планки государственного долга, поэтому если речь идет о цифрах, мой предыдущий прогноз должен быть подвергнут очень сильной коррекции, - говорит Михаил Беляев.
Каждый год Конгресс США одобрял сумму госдолга, несмотря на острые споры в прессе, но в этом году все изменилось. Мы надеялись, что и в этот раз все произойдет автоматически, подебатируют и придут к общему знаменателю, но тут вмешался один фактор».
Михаил Беляев напомнил, что состояние госдолга США стало предметом острых разногласий между двумя партиями. Демократы хотят повышать сумму государственного долга, чтобы его можно было нарастить, а республиканцы эти процессы торпедируют. Пока же партийцы не смогли договориться.
Но, по словам эксперта, у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена есть одна лазейка - 14-я поправка к Конституции США, раздел четвертый.
«Если говорить своими словами, то она гласит, что руководство Америки ни в коем случае не должно допускать таких действий, которые позволят усомниться в стабильности американской экономики, - поясняет Михаил Беляев.
Президент может опереться на эту поправку и сказать: «Если я не повышу эту ставку, то тогда у нас наступит состояние дефолта, и мы откажемся платить по своим долгам, а это неприемлемо для страны. Поэтому пользуясь своей президентской властью и поправкой, я и иду на такой шаг».
Так что мы понимаем, на какой базе находится доллар, и почему американская экономика сейчас такая неустойчивая и расшатанная».
По словам финансового аналитика, главным фактором снижения устойчивости иностранных валют стало и повышение цен на золото.
Еще недавно цена за тройскую унцию (31, 1 грамм) была меньше 2 тысяч долларов, а на днях эта цифра достигла 2020 условных единиц с тенденцией к росту.
«Исходя из вышесказанного, у доллара сейчас неустойчивая позиция. Но когда колебания происходят на информационной волне, то их можно назвать преходящими, - объясняет Михаил Беляев. - И если сейчас позиции доллара резко упали, то потом они скорректируются в случае, если не произойдет никакой катастрофы».
Михаил Беляев в студии канала ОТР
- Вы имеете в виду дефолт, о котором сейчас много говорят в прессе?
- Чем опасен дефолт? Не тем, что какие-то предприятия закроются. Дефолтное состояние экономики говорит о том, что государство или отказывается выполнять, или откладывает выполнение своих долговых обязательств по определенным пакетам ценных бумаг. Но эти пакеты находятся в руках корпораций, частных лиц.
Если же вы не собираетесь платить проценты или погашать ценные бумаги, то какая-то корпорация, рассчитывающая на получение денег и собирающаяся их использовать в своей дальнейшей экономической жизни, их не получит. А это значит, что у компании пошатнется финансовое положение. Кто-то сможет это пережить, а кто-то – нет.
Но в любом случае для экономики это далеко не позитивный момент. А если ценные бумаги находятся в руках иностранных корпораций, то вообще может грянуть большой скандал. Ведь кто будет покупать бумаги, подверженные дефолту?
С одной стороны, Америке надо наращивать сумму госдолга, но если возникнет дефолтное состояние, то в правительстве США просто не смогут этого сделать. А если и смогут, то уже по совершенно иной цене.
А это, согласитесь, уже совсем другая песня.