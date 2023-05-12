Грозит ли доллару катастрофический обвал

По словам спикера, на курс американской валюты очень сильно влияют информационные факторы. Речь в частности идет о недавних дебатах в Белом доме с участием лидеров Конгресса США по поводу необходимости поднятия потолка государственного долга.

Как объясняет нашему изданию Михаил Кимович, от решения правительства повышать планку госдолга или же не делать этого зависит состояние бюджета, будущие способности Минфина Америки выполнять свои государственные программы. А неспособность платить по долгам уже подрывает устои некоторых компаний и банков.

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Пока эти процессы происходят в пробном варианте, а не в массовом порядке, но тем не менее, тревожная тенденция налицо. И этот фактор ослабляет позиции доллара, уверен финансовый аналитик.

«Делая свой прогноз о курсах валют на май, я и не предполагал столь оживленных дискуссий вокруг планки государственного долга, поэтому если речь идет о цифрах, мой предыдущий прогноз должен быть подвергнут очень сильной коррекции, - говорит Михаил Беляев. Каждый год Конгресс США одобрял сумму госдолга, несмотря на острые споры в прессе, но в этом году все изменилось. Мы надеялись, что и в этот раз все произойдет автоматически, подебатируют и придут к общему знаменателю, но тут вмешался один фактор».

Михаил Беляев напомнил, что состояние госдолга США стало предметом острых разногласий между двумя партиями. Демократы хотят повышать сумму государственного долга, чтобы его можно было нарастить, а республиканцы эти процессы торпедируют. Пока же партийцы не смогли договориться.

Но, по словам эксперта, у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена есть одна лазейка - 14-я поправка к Конституции США, раздел четвертый.