Сколько будут стоить доллар и евро в ближайшее время

В конце декабря у банкоматов выстроились ряды пессимистично настроенных россиян. Финансовые сводки не внушали оптимизма. В первый месяц зимы курс доллара то и дело скакал и в итоге преодолел отметку от 62 до 70 рублей.

Некоторые эксперты прогнозировали, что курс рубля вернется на те позиции, которые он занимал в начале весны прошлого года, что и вызвало панические настроения среди тревожных граждан.

Какую валюту действительно ждет укрепление, а то и устойчивый рост? И стоит ли поддаваться панике на фоне устрашающих прогнозов? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.

По словам эксперта, рубль действительно сдал позиции по отношению к доллару. Однако это не повод впадать в уныние.

«Видимо, произошла какая-то заминка в наших адаптационных экономических процессах, - поясняет Михаил Беляев. - А самое главное, что экономика Соединенных Штатов оказалась не так плоха, как мы прогнозировали. Она нашла в себе резервы, чтобы пережить все кризисные явления, которые способствовали ослаблению доллара по отношению к рублю».