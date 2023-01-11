Сколько будут стоить доллар и евро в ближайшее время

В конце декабря у банкоматов выстроились ряды пессимистично настроенных россиян. Финансовые сводки не внушали оптимизма. В первый месяц зимы курс доллара то и дело скакал и в итоге преодолел отметку от 62 до 70 рублей.
Некоторые эксперты прогнозировали, что курс рубля вернется на те позиции, которые он занимал в начале весны прошлого года, что и вызвало панические настроения среди тревожных граждан.
Какую валюту действительно ждет укрепление, а то и устойчивый рост? И стоит ли поддаваться панике на фоне устрашающих прогнозов? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
По словам эксперта, рубль действительно сдал позиции по отношению к доллару. Однако это не повод впадать в уныние.
«Видимо, произошла какая-то заминка в наших адаптационных экономических процессах, - поясняет Михаил Беляев. - А самое главное, что экономика Соединенных Штатов оказалась не так плоха, как мы прогнозировали. Она нашла в себе резервы, чтобы пережить все кризисные явления, которые способствовали ослаблению доллара по отношению к рублю».
Чего ждать россиянам от курса доллара в 2023 году. Фото: Global Look Press
Как говорит Михаил Кимович, в конце года наша экономика дала сбой, что и обусловило падение рубля по отношению к доллару и, соответственно, евро. А что год грядущий нам готовит?
По словам аналитика, наша экономика только набирает темпы, адаптируется к меняющимся условиям. Но кризиса отечественные экономисты не прогнозируют.
Американскую экономику тоже вряд ли ждет непредвиденный, непредсказуемый кризис, но и о слишком успешном рывке также говорить не приходится.
«Значит, можно сделать вывод, что новое соотношение в районе 68-70 рублей за доллар, и будет служить нашим ориентиром, по крайней мере, в течении полугода, - поясняет Михаил Беляев.
Но, естественно, что колебания рубля в одну сторону и другую вполне ожидаемые, потому что это определяется общим состоянием экономики, но курс меняется и колеблется в зависимости от складывающейся обстановки.
А вот что касается евро… Несмотря на то что в Европе удалось притушить, притормозить и вывести на какую-то стабильность развитие кризисных явлений, это неустойчивое равновесие. Я думаю, что все-таки энергетический кризис даст о себе знать последние месяцы зимы. И мы увидим вторую волну кризиса. Хотя сейчас европейцам удалось удержать равновесие».
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Михаил Беляев в программе канала ОТР «Отражение»
- Наверное, на это повлияла теплая зима…
- Зима есть зима. Но европейцы запаслись всякими ресурсами. И потребность в этих ресурсах в конце концов скажется на экономике и думаю, что это повлияет на ослабление евро по отношению к рублю. И скорее всего, если говорить об отношении к нашей валюте, по котировкам евро сравняется с долларом.
Ну а дальше эта ситуация будет сопровождаться в течении года. Хотя евро может ослабнуть, потому что от этого зависит европейская экономика. А там она не настолько прочна и развита, как американская.
Американская экономика строится на предпринимательском духе крупных корпораций и местного бизнеса.
В Европе этого нет. Европейский бизнес более рыхлый и вялый. Америка все-таки единая страна, хотя там каждый штат самостоятелен. И несмотря на то что в Европейском союзе единое экономическое пространство, это все-таки разные страны, а значит, и разные национальные экономики.
И эта рыхлость явственно проявляется, когда наступают тяжелые времена. То есть то что мы видим сейчас.
Поэтому по поводу евро у меня нет твердой позиции. Полагаю, что европейская валюта может потерять свои привилегии по отношению к рублю. И скорее всего, мы это увидим.