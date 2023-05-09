Сколько будет стоить доллар в конце весны: знающие уже закупились – смехотворно

На последних торгах Мосбиржи доллар подскочил почти на рубль, дойдя до показателя в 78,19 рубля, удивив россиян.

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Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заверил, что колебания доллара неизбежны, они будут до конца мая. Максимум, которого будет достигать «американец» - это 80 рублей.

В среднем же до начала лета доллар будет торговаться за 75-76 рублей. Эксперт полагает, что санкции не сильно скажутся на курсах мировых валют. Тем более Россия уже приспособилась к существующим условиям.

Источник: 1prime.ru.