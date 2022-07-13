«Все в тренде!»: Лопырева появилась на публике в остромодных джинсах и блузке цвета сочной травы

Виктория Лопырева является известной моделью и телеведущей. Слава пришла к ней, когда блондинка завоевала титул «Мисс Россия».
И даже больше 10 лет спустя она не перестает восхищать поклонников. Виктория то и дело щеголяет в женственных платьях. Она живет в Дубае, но недавно приехала в Россию с сыном Марком Лео.
В последнее время Лопырева не только видится с друзьями и родными, но и посещает разные мероприятия. Накануне она отправилась на премьеру триллера «Одержимая».
В кинотеатре светская львица предстала с мужем Игорем Булатовым. Она облачилась в джинсы с высокой посадкой и блузку оверсайз цвета сочной травы. Ее лук дополнили кроссовки и сумочка лимонного цвета.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. А вот ее мужа многие не узнали. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«В этом сезоне одно из направлений модных джинс словно создано для любителей стиля гранж. Здесь на джинсах приветствуются любые разрывы, следы изношенности, потертости. Все актуально, все в тренде! И в данном случае абсолютно не важен фасон. Хотя такая высокая посадка, как у Виктории, это тоже одно их модных направлений этого сезона.
Цвет сочной травы, как и другие оттенки зеленого, весьма актуален. Это объяснимо: после пандемии люди стремятся на природу, хотят быть ближе к ней. Также зеленый цвет очень функционален, так как сочетается со многими оттенками. Можно предположить, что в ближайшее время оттенки зеленого будут в тренде.
Объемные вещи скрывают изъяны фигуры. Но все должно быть в меру. Мне кажется, что вот такие достаточно свободные джинсы плюс такой объемный верх больше утяжелили образ, чем скорректировали фигуру. Обычно при прибавлении объема в одной зоне, в другой зоне стараются объем уменьшить. Здесь, на мой взгляд, объем слишком увеличен», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro