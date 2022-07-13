«Все в тренде!»: Лопырева появилась на публике в остромодных джинсах и блузке цвета сочной травы

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. А вот ее мужа многие не узнали. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави.

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«В этом сезоне одно из направлений модных джинс словно создано для любителей стиля гранж. Здесь на джинсах приветствуются любые разрывы, следы изношенности, потертости. Все актуально, все в тренде! И в данном случае абсолютно не важен фасон. Хотя такая высокая посадка, как у Виктории, это тоже одно их модных направлений этого сезона. Цвет сочной травы, как и другие оттенки зеленого, весьма актуален. Это объяснимо: после пандемии люди стремятся на природу, хотят быть ближе к ней. Также зеленый цвет очень функционален, так как сочетается со многими оттенками. Можно предположить, что в ближайшее время оттенки зеленого будут в тренде. Объемные вещи скрывают изъяны фигуры. Но все должно быть в меру. Мне кажется, что вот такие достаточно свободные джинсы плюс такой объемный верх больше утяжелили образ, чем скорректировали фигуру. Обычно при прибавлении объема в одной зоне, в другой зоне стараются объем уменьшить. Здесь, на мой взгляд, объем слишком увеличен», – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.