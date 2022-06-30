Провальный образ: Лопырева в платье-бюстье цвета золота испортила точеную фигуру

Модель похвасталась новым образом, но стилист Руслан Громов указал на его минусы.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева уже несколько лет живет на две страны. Она перебралась в Дубай, где проводит большую часть времени.

Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» часто посещает красные дорожки и светские рауты. Она любит носить женственные платья и каблуки, а на отдыхе позволяет себе щегольнуть в шортах.

На днях Лопырева приехала в Москву. Она повидалась с мамой, которая отметила день рождения. В ресторане блондинка щегольнула в брюках розового цвета и твидовом жакете.

Однако дома она хвасталась вечерним нарядом. Виктория примерила атласно платье-бюстье золотистого цвета. Босоножки на шпильке дополнили образ. 

Поклонники посчитали, что наряд выглядит дешевым. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов. 

«Атласные ткани – 100% тренд прошлого и текущего года. Однако данная модель сидит на Виктории мешковато и портит ее годами точеную фигуру. На мой взгляд, это – не самый удачный вариант для Лопыревой.

Изделие пошито очень грубо, ощущение будто его шила соседка баба Зина по выкройкам из журнала бурна», – высказался эксперт.

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Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным  стилистом.  Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал  в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса. 

Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro

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