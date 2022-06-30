Провальный образ: Лопырева в платье-бюстье цвета золота испортила точеную фигуру

Виктория Лопырева уже несколько лет живет на две страны. Она перебралась в Дубай, где проводит большую часть времени.

Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» часто посещает красные дорожки и светские рауты. Она любит носить женственные платья и каблуки, а на отдыхе позволяет себе щегольнуть в шортах.