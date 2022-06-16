«Модные в этом сезоне»: Стеша Маликова предстала в брюках-кюлотах и безрукавке оверсайз актуального цвета

Стеша Маликова родилась в звездной семьей. Ее вырастили Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Не удивительно, что она с малых лет была частой гостьей на красных дорожках и светских раутах.

Стефания стала интересоваться модой и во время учебы в МГИМО запустила свой бренд одежды. Теперь она часто дает советы по стилю.