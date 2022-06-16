«Модные в этом сезоне»: Стеша Маликова предстала в брюках-кюлотах и безрукавке оверсайз актуального цвета

Стеша Маликова родилась в звездной семьей. Ее вырастили Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Не удивительно, что она с малых лет была частой гостьей на красных дорожках и светских раутах.
Стефания стала интересоваться модой и во время учебы в МГИМО запустила свой бренд одежды. Теперь она часто дает советы по стилю.
К лету дочка артиста подготовилась основательно. Она уже хвасталась юбками и актуальными кардиганами. Теперь на прогулке Стешу засняли в не менее стильном кэжуал-наряде.
Она облачилась в брюки-кюлоты и безрукавку кофейного цвета, лук дополнила обувь без каблука с леопардовым принтом. Стеша сделала акцент на тонких щиколотках.
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезды. Многие стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
«Образ Стефании я бы назвал спорным. С одной стороны здесь мы наблюдаем неплохое цветовое сочетание: модные в этом сезоне натуральные оттенки в сочетании с натуральным анималистичным принтом. С другой — нагромождение трендов и антитрендов.
Например, модной жилетки с устаревшими брюками (антитрендом в данном случае является длина низа). В то же время мы наблюдаем наслоение оверсайза — объемные брюки и не менее объемная жилетка. Сейчас так уже не носят.
К обуви и сумки у меня претензий нет. Они здесь к месту», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro
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