Изысканно и стильно: Стеша Маликова в струящемся белом платье в горох отметилась в театре

Стеша Маликова с юных лет посещала красные дорожки и светские рауты. Благодаря папе Дмитрию Маликову она могла носить роскошных наряды уже во время учебы в школе.

Не удивительно, что наследница артиста стала интересоваться модой и теперь развивает свой бренд одежды. Она также дает советы по стилю.