Изысканно и стильно: Стеша Маликова в струящемся белом платье в горох отметилась в театре

Стеша Маликова с юных лет посещала красные дорожки и светские рауты. Благодаря папе Дмитрию Маликову она могла носить роскошных наряды уже во время учебы в школе.
Не удивительно, что наследница артиста стала интересоваться модой и теперь развивает свой бренд одежды. Она также дает советы по стилю.
С наступлением лета Стеша продолжала носить брюки и блузки. Она также не раз хвасталась кардиганами. Но для похода в театр бизнеследи решила облачиться в белое струящееся платье миди в мелкий горох.
Романтичный наряд дополнили босоножки и пояс. Маликова решила сделать укладку с высоким пучком и нюдовый макияж.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Дочка певица предпочла сделать акцент на тонких щиколотках. К слову, принт горох не выходит из моды. Недавно в подобном платье отметилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на скачках в Лондоне, а также Виктория Лопырева на конференции в Дубае.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие адресовали ей комплименты. «Какая нежная», «Ой, очень женственно», «Вы словно из фильма», «Платье фантастическое», «Такая красивая», «Очень удачный образ», — стали писать подписчики.