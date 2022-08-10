Словно ангел: Равшана Куркова в сливочном платье макси вышла на променад на курорте

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. Она покорила зрителей благодаря сериалу «А у нас во дворе», фильму «Балканский рубеж» и другим картинам.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит артистка. В 41 год она обладает точеной фигурой. И этом при том, что у нее растет маленький сын Гаспар.
О своем материнстве Равшана рассказала не сразу. Теперь она умело совмещает карьеру и материнство. Актриса также не перестает появляться на красных дорожках, но в конце лета она уехала отдыхать. Куркова отметилась во Франции и Италии. Она взяла собой нежные и женственные наряды, которые выгодно подчеркивают ее достоинства.
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Во время променада на курорте Куркова отметилась в сливочном платье свободного кроя. Наряд она дополнила белой сумкой и сланцами. Актриса скрыла фигуру, чем визуально сделала ее более хрупкой. Она распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Равшана позировала в лучах солнца. Поклонники пришли в восторг от ее летнего образа.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он пояснил, что могло бы улучшить аутфит.
«Красивый женственный образ. Но стоит понимать, что такой женственностью девушки могут пользоваться исключительно на пляже. На отдыхе вы можете разрешить себе легкие, невесомые ткани, которые позволяют коже дышать, не стесняют движения и не затрудняют циркуляцию воздуха.
В условиях городской среды наряд, который не держит форму, будет смотреть просто и даже дешево.
Обувь в данном случае к месту, как и очки, а вот сумку я бы заменил на шоппер из джута или авоську», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro