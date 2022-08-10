Словно ангел: Равшана Куркова в сливочном платье макси вышла на променад на курорте

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. Она покорила зрителей благодаря сериалу «А у нас во дворе», фильму «Балканский рубеж» и другим картинам.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит артистка. В 41 год она обладает точеной фигурой. И этом при том, что у нее растет маленький сын Гаспар.