«Превращается в пушку»: Кети Топурия отметилась в модном костюме с брюками палаццо и трендовом топе-хомуте

Поклонники восхитились образом Топурии. Ей стали писать комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Актуальный и трендовый образ. Обратите внимание на выселение трендов: оверсайза становится меньше, но он не уходит (и, скорее всего, не уйдет) полностью. Длина жакета – один из главных показателей трендовости. Если год назад мы бы назвали трендовой длину на две ладони ниже бедра, то сейчас актуальнее укорочённый вариант

Топ – один из самых ярких трендов сезона. У Кети, как мне кажется, он из экокожи. Материал сам по себе тренд, а в сочетании с актуальным силуэтом превращается в пушку.

Подобные топы актуальны и в других фактурах – трикотаж, шелк и даже органза. Последний вариант для очень смелых девушек, так как относится к стилю порно-шик. Это на грани приличного и неприличного», – высказался эксперт.