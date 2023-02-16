«Превращается в пушку»: Кети Топурия отметилась в модном костюме с брюками палаццо и трендовом топе-хомуте

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала не только популярной певицей, но и иконой стиля. Солистка группы «А’Студио» уже растит дочку Оливию и сына Адама. Однако после родов она быстро вернулась в форму. Не только на сцене, но и в обычной жизни артистка выглядит ярко и женственно.
На днях Кети решила похвастаться обновками. Она вышла в свет в костюме пудрового цвета с укороченным жакетом и брюками палаццо. Наряд визуально сделал ее талию еще более тонкой. Она дополнила лук кожаным топом-хомутом. Топурия также визуально удлинила ноги с помощью остроносых туфлей. В ее руках была сумка в тон топа.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились образом Топурии. Ей стали писать комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Актуальный и трендовый образ. Обратите внимание на выселение трендов: оверсайза становится меньше, но он не уходит (и, скорее всего, не уйдет) полностью. Длина жакета – один из главных показателей трендовости. Если год назад мы бы назвали трендовой длину на две ладони ниже бедра, то сейчас актуальнее укорочённый вариант
Топ – один из самых ярких трендов сезона. У Кети, как мне кажется, он из экокожи. Материал сам по себе тренд, а в сочетании с актуальным силуэтом превращается в пушку.
Подобные топы актуальны и в других фактурах – трикотаж, шелк и даже органза. Последний вариант для очень смелых девушек, так как относится к стилю порно-шик. Это на грани приличного и неприличного», – высказался эксперт.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro