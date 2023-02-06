«Нереально красивая! А талия – отпад»: Кети Топурия в платье-футляре цвета Барби сразила идеальной фигурой

На этот раз Топурия вернулась из отпуска. Она провела время с семьей на Бали. А теперь певица выложила фото, на котором предстала с утюгом у гладильной доски. Она предстала в платье-бюстье розового цвета. Наряд-футляр подчеркнул ее идеальную фигуру. Кети похвасталась бронзовым загаром.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».