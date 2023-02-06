«Нереально красивая! А талия – отпад»: Кети Топурия в платье-футляре цвета Барби сразила идеальной фигурой

Кети Топурия является одной из известных исполнительниц. Она строит карьеру много лет. Поклонники следят не только за ее творчеством. Артистку многие считают иконой-стиля. Несмотря на то, что у нее двое детей: дочка Оливия и сын Адам, певица сохранила точеную фигуру. Звезда регулярно наряжается в роскошные наряды.
На этот раз Топурия вернулась из отпуска. Она провела время с семьей на Бали. А теперь певица выложила фото, на котором предстала с утюгом у гладильной доски. Она предстала в платье-бюстье розового цвета. Наряд-футляр подчеркнул ее идеальную фигуру. Кети похвасталась бронзовым загаром.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Топурия. Многие отметили, что с возрастом она становится только краше. «Очень красивая! Фигура!», «Ну что за прелесть», «Как вам идет», «Я обалдела», «Вот это красотища», «Нереально красивая! А талия — отпад», «Ох, какая вы роскошная», «Фигура — закачаешься», — высказались пользователи Сети.