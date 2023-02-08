Королевы зимы: Кети Топурия вслед за Анной Нетребко щегольнула в самой модной шубке сезона

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. За минувшие годы она стала особенно популярной. Солистка группы «А’Студио» восхищает поклонников не только своим вокалом, но и чувством стиля. Артистка каждый раз продумывает свои образы. В ее гардеробе особенно много ярких платьев.
Недавно Топурия вернулась из отпуска. Она сменила летние наряды на зимние. Певица решила похвастаться обновкой. Она щегольнула на прогулке в экошубе из белоснежного стриженого меха. Наряд словно окутал ее своей мягкостью. Кети сочетала ее с массивной сумкой и джинсами клеш. Узкие очки добавили динамики в образ.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что недавно в похожей шубке, но голубого цвета щегольнула Анна Нетребко. Оперная дива подобрала в тон джинсы и сумочку. А вот шапку и перчатки выбрала в серебристом цвете. Артистка также использовала солнцезащитные очки. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Стоит отметить, что стилисты именно такие шубки, которые очень похожи на натуральные, назвали трендом сезона.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды