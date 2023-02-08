Королевы зимы: Кети Топурия вслед за Анной Нетребко щегольнула в самой модной шубке сезона

Недавно Топурия вернулась из отпуска. Она сменила летние наряды на зимние. Певица решила похвастаться обновкой. Она щегольнула на прогулке в экошубе из белоснежного стриженого меха. Наряд словно окутал ее своей мягкостью. Кети сочетала ее с массивной сумкой и джинсами клеш. Узкие очки добавили динамики в образ.

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